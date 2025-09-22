Вибили двері: група невідомих напала на ТЦК в Калуші, троє військовозобов'язаних втекли

Група невідомих осіб напала 22 вересня на Калуський районний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Троє військовозобов'язаних в результаті втекли з території центру.

Related video

На місці нападу на ТЦК в Калуші Івано-Франківської області працює слідчо-оперативна група. Про інцидент повідомили в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП.

"Подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України", — зазначили в обласному територіальному центрі.

Під час нападу на Калуський РТЦК втекли троє військовозобов'язаних Фото: скриншот

Журналісти "Суспільного" з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що нападники вибили двері приміщення Калуського районного територіального центру. За даними інсайдерів, напад здійснила група з близько десяти людей.

Правоохоронці на момент публікації матеріалу не давали коментарів щодо інциденту в Калуші.

Нагадаємо, 19 вересня у групі комунікацій Волинського обласного ТЦК та СП повідомили про масовий конфлікт військовослужбовців із групою працівників одного з підприємств під час мобілізаційних заходів. У групі комунікацій розповіли, що військові були вимушені застосувати сльозогінний газ для самозахисту.

Одеський ОТЦК і СП 17 вересня давав коментар щодо нападу із ножем на співробітника ТЦК в обласному центрі, який потрапив в об'єктив боді-камери. Чоловік напав на військовослужбовця після вимоги пред'явити документи.