У Ковелі стався масовий конфлікт з ТЦК: військові застосували сльозогінний газ

Під час мобілізаційних заходів у Ковелі виник конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування та групою працівників одного з підприємств. Для самозахисту військові були змушені застосувати сльозогінний газ.

Як повідомили у групі комунікацій Волинського обласного ТЦК та СП, інцидент стався на вул. Степана Бандери.

"Сьогодні, у м. Ковель на вул. Степана Бандери, військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводили мобілізаційні заходи", – зазначили у відомстві.

За інформацією ТЦК, під час перевірки один із чоловіків призовного віку відмовився показати військово-облікові документи.

"На законну вимогу групи оповіщення пред’явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці пройшли за ним, з метою встановлення особи", – йдеться у повідомленні.

Саме тоді до військових підійшли троє працівників підприємства.

"Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям", – повідомили у ТЦК.

Далі конфлікт загострився.

"Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловік з числа працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль", – уточнили у відомстві.

За інформацією ТЦК, військові використали спецзасоби.

"З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби — сльозогінний газ", – наголосили у пресслужбі.

Нині на місці працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту.

