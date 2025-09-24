"У него были все справки": ТЦК мобилизовал единственного сына, который ухаживал за прикованным к постели мужчиной

Житель Львовской области Иосиф Малицкий остался закрытым в доме, потому что его сына Владимира забрали в армию. Мужчина ухаживал за отцом, который не встает с постели из-за тяжелой болезни, и имел отсрочку, но на этот раз в ТЦК не приняли его документы.

Related video

Инцидент произошел в селе Сасов Золочевского района. Деловод Золочевского городского совета Вера Александрович рассказала hromadske, что 44-летний Владимир имел отсрочку от мобилизации по уходу до 6 августа. Каждые три месяца он ее возобновлял, но на этот раз не успел.

Староста села Михаил Гетьманчик уточнил, что задержка была связана со справкой о получении государственной помощи на уход за человеком с первой группой инвалидности. Мужчине не выдали документ вовремя из-за реорганизации управления социальной защиты, ведь с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд. Однако Малицкий имел другие документы, где было указано о состоянии отца и необходимый ему уход.

"Он имел увольнение и все справки, после 6 августа он пошел в ТЦК и показал все документы, кроме одной справки, и объяснил, что ее нет из-за того, что сейчас идет реорганизация и справки не предоставили. В ТЦК не приняли документы и отпустили его домой. После этого прислали по почте повестку. Он пришел к нам в админдом и взял уже справку, что он является одним сыном и осуществляет уход за отцом", — рассказала Александрович.

18 сентября украинец снова появился в ТЦК, и домой уже не вернулся. Донесенную справку в военкомате не приняли. Из-за такой ситуации Иосиф остался без присмотра, а большое хозяйство — две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки — без присмотра.

Что говорят в ТЦК и юрист

Адвокат Роман Лихачев пояснил, что по закону для продления отсрочки от мобилизации нужно подать заявление. По его предположению, в этом случае военкомат смог призвать мужчину из-за отсутствия заявления или необходимого документа для отсрочки.

"ТЦК часто использует то, что человек формально имеет право на отсрочку, но не подал вовремя заявление, значит, его можно мобилизовать... Возможно, какого-то документа не хватало", — отметил он.

Юрист назвал самым простым выходом из ситуации подачу заявления на увольнение в связи с уходом за отцом с инвалидностью.

"Он подаст необходимые документы и через месяц будет освобожден. У меня на практике с продлением отсрочки часто бывают ситуации, когда сначала у человека не принимают документы, а потом мобилизуют, потому что он уже не успел их подать", — добавил Лихачев.

В Золочевском районном ТЦК и Львовском областном ТЦК на момент публикации ситуацию не комментировали.

Напомним, в СМИ разобрались, кому из украинцев могут вручить повестку с 1 октября.

22 сентября в Калуше Ивано-Франковской области произошло нападение на ТЦК, в результате которого сбежали трое военнообязанных. В Силах обороны раскрыли детали громкого инцидента.