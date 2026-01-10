Готуються ефективні рішення: Буданов анонсував посилення боротьби з СЗЧ та корупцією в ТЦК

На Банковій була проведена нарада з військовим та правоохоронним керівництвом країни. Обговорювалися проблеми, які впливають на обороноздатність України.

У суботу, 10 січня, була проведена розширена нарада з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та очільниками правоохоронних органів країни. Про це повідомив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Він зазначив, що обговорювалася протидія корупційним проявам, які спостерігаються у системі територіальних центрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП), а також питання самовільного залишення частини (СЗЧ) в армії.

Буданов наголосив, що проблематика цих питань вивчається, водночас готуються "зрозумілі й "ефективні рішення, оскільки неприпустимо зловживати посадовими обов'язками та підривати військову дисципліну.

Фокус писав, що у Рівному заступник начальника ТЦК і СП отримав Toyota Highlander за зняття громадянина з розшуку. Автомобіль було оформлено на підставну особу, проте фактично ним користувався підозрюваний.

Нагадаємо, в командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповідали, що за 4 роки повномасштабної війни в Україні було зафіксовано 272 випадки нападів на військових ТЦК. У 2025 році було здійснено три напади на військових ТЦК, внаслідок яких загинули четверо військовослужбовців.

Наприкінці 2025 року Міністерство оборони України оголосило про запуск нового проєкту "Чекін мобілізованого", який дає змогу вести електронний облік військовозобов’язаних та контролювати їхній рух на кожному етапі, відстежуючи аномалії, зокрема випадки самовільного залишення частини.