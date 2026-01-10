Готовятся эффективные решения: Буданов анонсировал усиление борьбы с СЗЧ и коррупцией в ТЦК

На Банковой было проведено совещание с военным и правоохранительным руководством страны. Обсуждались проблемы, которые влияют на обороноспособность Украины.

В субботу, 10 января, было проведено расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителями правоохранительных органов страны. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Он отметил, что обсуждалось противодействие коррупционным проявлениям, которые наблюдаются в системе территориальных центров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП), а также вопрос самовольного оставления части (СОЧ) в армии.

Буданов отметил, что проблематика этих вопросов изучается, при этом готовятся "понятные и "эффективные решения, поскольку недопустимо злоупотреблять должностными обязанностями и подрывать воинскую дисциплину.

Фокус писал, что в Ровно заместитель начальника ТЦК и СП получил Toyota Highlander за снятие гражданина с розыска. Автомобиль был оформлен на подставное лицо, однако фактически им пользовался подозреваемый.

Напомним, в командовании Сухопутных войск ВСУ рассказывали, что за 4 года полномасштабной войны в Украине было зафиксировано 272 случая нападений на военных ТЦК. В 2025 году было совершено три нападения на военных ТЦК, в результате которых погибли четверо военнослужащих.

В конце 2025 года Министерство обороны Украины объявило о запуске нового проекта "Чекин мобилизованного", который позволяет вести электронный учет военнообязанных и контролировать их движение на каждом этапе, отслеживая аномалии, в частности случаи самовольного оставления части.