Нападения на военных ТЦК: сколько случаев было зафиксировано за 4 года

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было зафиксировано 272 случая нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Четверо военных погибли во время выполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ в ответ на запрос "УП".

По 205 случаям нападений продолжаются досудебные расследования.

Также уголовные производства были открыты в отношении всех трех нападений на военных ТЦК, в результате которых погибли четверо военнослужащих. Все три случая произошли в 2025-м году:

1 февраля 2025-го года в городе Пирятин мужчина требовал у одного из военнослужащих ТЦК — Александра Сикальчука — отдать его оружие. Когда тот отказался, неизвестный произвел выстрел из двуствольного ружья.

17 октября 2025-го года в Одесской области грузовой автомобиль наехал на двух военнослужащих — Владислава Квачука и Вадима Клочко, проигнорировав предупредительные знаки о снижении скорости и табличку "проезд без остановки запрещен".

3 декабря 2025-го года во Львове мужчина во время осуществления мероприятий оповещения нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК Юрию Бондаренко. От ранений военный погиб 4 декабря.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который вносит изменения в систему органов военного управления. В СМИ обратили внимание на предложение создать ТЦК в каждом населенном пункте, но народный депутат Александр Федиенко отметил, что этого не будет.

Напомним, что в ТЦК и СП Одессы мужчина, который находился в розыске, вскрыл себе вены и угрожал военнослужащим ножом.

9 декабря мужчина напал с топором-молотком на военного ТЦК. Военный получил травму на улице Красовского от прохожего, который пытался убежать от группы по оповещению. Пострадавший его догнал и тогда получил удар в грудь топором-молотком.