Напади на військових ТЦК: скільки випадків було зафіксовано за 4 роки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано 272 випадки нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Четверо військових загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Про це повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит "УП".

Щодо 205 випадків нападів тривають досудові розслідування.

Також кримінальні провадження були відкриті щодо всіх трьох нападів на військових ТЦК, внаслідок яких загинули четверо військовослужбовців. Усі три випадки сталися в 2025-му році:

1 лютого 2025-го року у місті Пирятин чоловік вимагав в одного з військовослужбовців ТЦК — Олександра Сикальчука — віддати його зброю. Коли той відмовився, невідомий здійснив постріл з двоствольної рушниці.

17 жовтня 2025-го року на Одещині вантажний автомобіль наїхав на двох військовослужбовців — Владислава Квачука та Вадима Клочка, проігнорувавши попереджувальні знаки щодо зниження швидкості та табличку "проїзд без зупинки заборонений".

3 грудня 2025-го року у Львові чоловік під час здійснення заходів оповіщення завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК Юрію Бондаренку. Від поранень військовий загинув 4 грудня.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вносить зміни до системи органів військового управління. У ЗМІ звернули увагу на пропозицію створити ТЦК у кожному населеному пункті, але народний депутат Олександр Федієнко наголосив, що цього не буде.

Нагадаємо, що в ТЦК та СП Одеси чоловік, який перебував у розшуку, розрізав собі вени та погрожував військовослужбовцям ножем.

9 грудня чоловік напав з сокирою-молотком на військового ТЦК. Військовий отримав травму на вулиці Красівського від перехожого, який намагався втекти від групи з оповіщення. Постраждалий його наздогнав і тоді отримав удар в груди сокирою-молотком.