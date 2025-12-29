Повноваження ТЦК у містах і селах розширять: нардеп пояснив, що зміниться для українців

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вносить зміни до системи органів військового управління. У ЗМІ побачили в пунктах пропозицію створити ТЦК у кожному населеному пункті, але народний депутат Олександр Федієнко наголосив, що це — не так.

"На сайті верховної ради з’явився законопроєкт. Удосконалення органів військового управління. Звісно одразу знайшли зраду, журналісти зателефонували, що начебто тепер у кожному місті, селі, буде відкриватись центр комплектування. Шкода, що досить мало людей читає оригінал тексту, але ні, нічого нового відкриватись не буде", — зазначив нардеп у своєму Telegram-каналі 29 грудня.

Мобілізація в Україні: що насправді хочуть змінити

Він наголосив, що законопроєкт законопроєкт №14320 — це логічна відповідь на каскадні управлінські проблеми, які виникли через поєднання адмінреформи та умов війни. При цьому мобілізаційні обов’язки українців не розширюють, а лиш перерозподіляють повноваження всередині системи.

Федієнко заперечив те, що у кожному місті й селі з'являться ТЦК. Він пояснив, що раніше існували районні та міські військомати, а при них — відокремлені відділи у менших населених пунктах. Однак ці відділи не мали юридичних повноважень і значну кількість рішень не могли ухвалювати самостійно. Після того, як законопроєкт буде прийнятий, військовозобов'язаним не доведеться їздити по 40–80 кілометрів у районні центри для вирішення базових питань.

"Але, на мій погляд, тут є корупційні ризики, які можуть бути на місцях. Законопроєкт ще не потрапив до профільного комітету, і профільний комітет з ним ще не працював", — додав парламентар.

Мобілізація в Україні: про що законопроєкт

Законопроєкт №14320 був зареєстрований у Верховній Раді 19 грудня, і його ініціаторкою вказана прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Він ще не був розглянутий і проголосований, тобто чинності не набув.

У пояснювальній записці йдеться, що пропонується:

віднести селищні ТЦК, утворені на базі відокремлених відділів районних військоматів, до органів, які забезпечують виконання військового обов’язку громадянами України;

надати таким ТЦК відповідні повноваження, зокрема щодо ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Вказано, що ухвалення змін дозволить прискорити й спростити отримання послуг для українців, у тому числі видачу довідок про відстрочки, а також позбавити їх необхідності їздити задля цього у районні центри. Держава ж зможе оптимізувати процеси мобілізації та покарання порушників, розвантажити керівників районних ТЦК та підвищити ефективність відокремлених відділень.

Нині начальники відділень у менших населених пунктах не уповноважені видавати довідки, видавати накази про призов військовозобов’язаних та розглядати справи про порушення мобілізації. Загалом по країні є 344 таких відокремлених центрів.

