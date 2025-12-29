Полномочия ТЦК в городах и селах расширят: нардеп объяснил, что изменится для украинцев

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который вносит изменения в систему органов военного управления. В СМИ увидели в пунктах предложение создать ТЦК в каждом населенном пункте, но народный депутат Александр Федиенко подчеркнул, что это — не так.

"На сайте Верховной Рады появился законопроект. Совершенствование органов военного управления. Конечно сразу нашли измену, журналисты позвонили, что вроде бы теперь в каждом городе, селе, будет открываться центр комплектования. Жаль, что достаточно мало людей читает оригинал текста, но нет, ничего нового открываться не будет", — отметил нардеп в своем Telegram-канале 29 декабря.

Мобилизация в Украине: что на самом деле хотят изменить

Он отметил, что законопроект законопроект №14320 — это логичный ответ на каскадные управленческие проблемы, которые возникли из-за сочетания админреформы и условий войны. При этом мобилизационные обязанности украинцев не расширяют, а лишь перераспределяют полномочия внутри системы.

Федиенко возразил то, что в каждом городе и селе появятся ТЦК. Он пояснил, что ранее существовали районные и городские военкоматы, а при них — обособленные отделы в меньших населенных пунктах. Однако эти отделы не имели юридических полномочий и значительное количество решений не могли принимать самостоятельно. После того, как законопроект будет принят, военнообязанным не придется ездить по 40-80 километров в районные центры для решения базовых вопросов.

"Но, на мой взгляд, здесь есть коррупционные риски, которые могут быть на местах. Законопроект еще не попал в профильный комитет, и профильный комитет с ним еще не работал", — добавил парламентарий.

Мобилизация в Украине: о чем законопроект

Законопроект №14320 был зарегистрирован в Верховной Раде 19 декабря, и его инициатором указана премьер-министр Юлия Свириденко. Он еще не был рассмотрен и проголосован, то есть в силу не вступил.

В пояснительной записке говорится, что предлагается:

отнести поселковые ТЦК, образованные на базе обособленных отделов районных военкоматов, к органам, которые обеспечивают выполнение воинского долга гражданами Украины;

предоставить таким ТЦК соответствующие полномочия, в частности по ведению Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Указано, что принятие изменений позволит ускорить и упростить получение услуг для украинцев, в том числе выдачу справок об отсрочках, а также избавить их от необходимости ездить для этого в районные центры. Государство же сможет оптимизировать процессы мобилизации и наказания нарушителей, разгрузить руководителей районных ТЦК и повысить эффективность обособленных отделений.

Сейчас начальники отделений в меньших населенных пунктах не уполномочены выдавать справки, издавать приказы о призыве военнообязанных и рассматривать дела о нарушении мобилизации. Всего по стране есть 344 таких обособленных центра.

Напомним, Фокус разобрался, что изменится для военнообязанных с 1 января. Юристы ожидают, что в 2026 году мобилизация в Украине станет более жесткой и структурированной.

Адвокаты предупредили, что игнорирование статуса "в розыске" в электронном кабинете "Резерв+" не освобождает от ответственности. Они объяснили, что ожидает военнообязанного, который не будет реагировать на такое сообщение.