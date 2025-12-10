Чоловік напав з сокирою-молотком на військового ТЦК: його затримала поліція (фото)

Ввечері 9 грудня чоловік, який не бажав перевірки його документів, вдарив військового ТЦК у груди кухонним інструментом. Тепер йому загрожує до 5 років за ґратами.

9 грудня у Львівській області стався новий випадок "зухвалої агресії" проти групи оповіщення, яку супроводжував працівник поліції. Чоловік мобілізаційного віку, у якого намагались перевірити документи, завдав травм військовому. Попередньо, він скористався для цього сокирою-молотком. Про це заявили в Оперативному командуванні "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

Постраждалого госпіталізували, загрози його життю немає. В ОК "Захід" наголосили, що цей напад стався менш як за тиждень після трагедії у Львові, коли військовий загинув від ножового поранення.

Кухонний інструмент, яким чоловік завдав удару військовому Фото: Поліція Львівської області

"Ми фіксуємо повторення небезпечного сценарію: агресія проти військових перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію. У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство", — зазначила пресслужба.

У командуванні підкреслили, що формування негативного ставлення до ТЦК у соцмережах створюють середовище, в якому агресія проти військових — виправдала або навіть "героїчна". В ОК "Захід" назвали таку внутрішню агресію неприйнятною.

"Українська армія не може ефективно воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога і проти безвідповідальності тих, хто дозволяє собі зневажати закон та ставити під загрозу життя військовослужбовців", — додала пресслужба.

Напад на ТЦК: чоловіка затримали

10 грудня у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області заявили, що нападника на військового ТЦК затримали. Ним виявився 52-річний мешканець міста Стрий, якому тепер загрожує до 5 років ув'язнення.

Фото затриманого Фото: Поліція Львівської області

Приблизно о 19:30 9 грудня на лінію 102 повідомили про пацієнта Стрийської центральної районної лікарні з забійною раною грудної клітини. З'ясувалось, що військовий отримав травму на вулиці Красівського від перехожого, який намагався втекти від групи з оповіщення. Постраждалий його наздогнав і тоді отримав удар в груди сокирою-молотком.

Поліція порушила справу про насильство щодо службової особи та провела затримання.

Нагадаємо, згадана командуванням трагедія у Львові сталася 3 грудня. Тоді чоловік завдав військовому ТЦК смертельного поранення ножем, інший військовослужбовець отримав удар у голову. Нападник втік з місця події, але зранку 4 грудня у поліції заявили про його затримання.

5 грудня 30-річний Григорій Кедрук, який проходить підозрюваним у справі про вбивство військового ТЦК та ветерана АТО Юрія Бондаренка, розповів власну версію подій. Він запевнив, що першим не нападав, і не зміг точно відповісти, чи бив загиблого ножем.