У Львові напали на працівника ТЦК: чоловік вдарив ножем військовослужбовця

У Львові чоловік вдарив ножем військовослужбовця Юрія Бондаренка, повідомило українське командування. Військового доправили до лікарні й він помер. Інцидент відбувся під час перевірки військовооблікових документів, які нападник не хотів показувати. Загиблий — ветеран АТО, учасник оборони України від нападу Російської Федерації.

Трагічний інцидент відбувся 3 грудня, коли група мобільного оповіщення рухалась вулицями Львова та перевіряла військовооблікові документи, ідеться у заяві ОК "Захід" та Львівського обласного ТЦК та СП на сторінці Facebook. Працівники Галицько-Франківського РТЦК та СП зустріли громадянина, який поводився агресивно. Під час розмови чоловік вихопив ножа та вдарив військовослужбовця Бондаренка. Від рани, отриманої посеред білого дня у Льові, боєць ЗСУ помер у лікарні. Інший військовий отримав удар в голову.

Фігурант вдарив Бондаренка у пах та пошкодив аорту, написало командування. Відкрилась кровотеча, і лікарі не змогли врятувати бійця. Нападник після бійки втік. Усі деталі подій зафіксовані на відеореєстраторі.

Відео дня

"Юрій був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни", — розповіла пресслужба ОК "Захід".

Напад на ТЦК - ОК "Захід" про смерть бійця Юрія Бондаренка у Львові Фото: Скриншот

У дописі нагадали інші випадки на вулицях українських міст, коли громадяни нападають та сваряться на представників ТЦК, які виконують свої посадові обов'язки та інформують людей про виконання обов'язку захисту України. Також розповіли про жінок, які кидають на військкомів, наражаючи на безпеку себе, перехожих та власних дітей.

"Втрата нашого побратима в тилу від рук громадянина України є винятковою подією, яка ставить суспільство перед необхідністю переосмислити власну відповідальність за те, що відбувається всередині країни", — ідеться у спільній заяві терцентру комплектування та оперативного командування.

Напад на ТЦК — що відомо про інцидент у Львові

Зранку 4 грудня Львівська обласна прокуратура повідомила про затримання нападника, який убив бійця АТО і працівника ТЦК Юрія Бондаренка. З'ясувалось, що фігуранту 30 років, а інцидент відбувся на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові. Правоохоронці опублікували фото ножа, яким зловмисник перерізав стегнову артерію бійця ЗСУ, краплі крові на асфальті, автомобіль, ймовірно, фігуранта.

Нападнику висунуть підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тілесне ушкодження, яке призвело до смерті) та ч. 3 ст. 350 (насильство щодо військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за такі злочини — до 12 років тюрми.

Новина доповнюється…