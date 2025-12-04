Во Львове напали на работника ТЦК: мужчина ударил ножом военнослужащего (фото)

Во Львове мужчина ударил ножом военнослужащего Юрия Бондаренко, сообщило украинское командование. Военного доставили в больницу и он умер. Инцидент произошел во время проверки военноучетных документов, которые нападавший не хотел показывать. Погибший — ветеран АТО, участник обороны Украины от нападения Российской Федерации.

Трагический инцидент произошел 3 декабря, когда группа мобильного оповещения двигалась по улицам Львова и проверяла военноучетные документы, говорится в заявлении ОК "Запад" и Львовского областного ТЦК и СП на странице Facebook. Работники Галицко-Франковского РТЦК и СП встретили гражданина, который вел себя агрессивно. Во время разговора мужчина выхватил нож и ударил военнослужащего Бондаренко. От раны, полученной средь бела дня во Львове, боец ВСУ скончался в больнице. Другой военный получил удар в голову.

Фигурант ударил Бондаренко в пах и повредил аорту, написало командование. Открылось кровотечение, и врачи не смогли спасти бойца. Нападающий после драки сбежал. Все детали событий зафиксированы на видеорегистраторе.

"Юрий был участником боевых действий и продолжал служить Украине в подразделениях ТЦК и СП, выполняя задачи, которые являются важной частью обороны государства во время войны", — рассказала пресс-служба ОК "Запад".

В заметке напомнили другие случаи на улицах украинских городов, когда граждане нападают и ругаются на представителей ТЦК, которые выполняют свои должностные обязанности и информируют людей о выполнении обязанности защиты Украины. Также рассказали о женщинах, которые бросают на военкома, подвергая безопасности себя, прохожих и собственных детей.

"Потеря нашего побратима в тылу от рук гражданина Украины является исключительным событием, которое ставит общество перед необходимостью переосмыслить собственную ответственность за то, что происходит внутри страны", — говорится в совместном заявлении терцентра комплектования и оперативного командования.

Нападение на ТЦК — что известно об инциденте во Львове

Утром 4 декабря Львовская областная прокуратура сообщила о задержании нападавшего, который убил бойца АТО и работника ТЦК Юрия Бондаренко. Выяснилось, что фигуранту 30 лет, а инцидент произошел на перекрестке улиц Ефремова и Японской во Львове. Правоохранители опубликовали фото 10-сантиметрового ножа, которым злоумышленник перерезал бедренную артерию бойца ВСУ, капли крови на асфальте, автомобиль, вероятно, фигуранта.

Нападающему предъявят подозрение по ч. 2 ст. 121 (умышленное телесное повреждение, которое привело к смерти) и ч. 3 ст. 350 (насилие в отношении военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за такие преступления — до 12 лет тюрьмы.

