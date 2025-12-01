Пенсионер ударил работника ТЦК кулаком в лицо: как его наказал суд

Работник ТЦК вместе с коллегами проверял документы граждан, когда между ними и военнообязанным завязался конфликт. В спор решил вмешаться прохожий, который ударил военного кулаком в нос.

Инцидент произошел 31 мая в городе Стрый. Сотрудники военкомата были одеты в форму и передвигались на автомобиле Hyundai. Деталями дела поделились 30 ноября в "Zaxid.Net".

Примерно в 18:00 военнослужащие находились вблизи гаражного кооператива "Автомобилист 1" на улице Сечевых Стрельцов. Во время проверки документов между ними и военнообязанным произошел конфликт.

Прохожий Петр Фединец, который оказался местным пенсионером и сотрудником Угерского отделения ремонта оборудования АО "Укртрансгаз", решил вмешаться. Когда работник ТЦК сел в служебную машину, он подошел и ударил его кулаком в нос.

У военного остались сени, телесное повреждение определили как легкое. Пенсионера обвинили в избиении должностного лица во время выполнения им мобилизационных задач.

Фединец признал свою вину и раскаялся. За содеянное ему назначили три года заключения, но освободили от наказания, заменив его на условное с одним годом испытательного срока. Приговор еще можно обжаловать.

