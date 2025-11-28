Экс-футболиста "Динамо" Гармаша мобилизовали в ВСУ: в ТЦК опровергли слухи о силовом задержании

Бывший футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Денис Гармаш в ночь на 28 ноября был доставлен в Печерский районный территориальный центр комплектования и мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Информация о его якобы силовом задержании и требовании взятки оказалась манипулятивной.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (Киевский МТЦК и СП), Гармаш был доставлен в центр патрульной полицией для уточнения данных в рамках мобилизации. У него не было ни бронирования, ни отсрочки от призыва, поэтому после прохождения военно-врачебной комиссии и консультаций с рекрутерами он выбрал службу в подразделении ВСУ.

"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел. После прохождения ВВК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что каких-либо жалоб относительно неправомерных действий со стороны военных или работников территориального центра от Гармаша не поступало.

Пубиликация Киевского городского ТЦК и СП в Facebook Фото: Скриншот

Также издание "Чемпион" отметило, что ранее анонимный телеграмм-канал распространил информацию о якобы силовом задержании футболиста и предложение "выйти из центра за 25 тысяч долларов". Впрочем, как отметил представитель Киевского МТЦК и СП Виталий Силенко в комментарии журналистам, таких фактов зафиксировано не было.

"Нам его доставили представители Национальной полиции. Как именно проходило задержание — нам неизвестно. В розыске он не находился. У него также не было ни отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, ни бронирования. То есть все происходило в рамках действующего законодательства", — рассказал Силенко.

Кроме этого, военный опроверг утверждение о якобы предложении "откупиться" от мобилизации, отметив, что никаких таких случаев в их структуре не зафиксировали. Он подчеркнул, что если у Гармаша или кого-либо другого есть подтвержденные доказательства возможных требований или других неправомерных действий, эти материалы следует передать правоохранителям для полного и беспристрастного расследования.

"Таких фактов с нашей стороны не зафиксировано. Если у него или у кого-то другого есть подтвержденные факты, что такой случай действительно имел место — что были требования или иные неправомерные действия, то просьба обращаться в правоохранительные органы, предоставлять материалы для всестороннего расследования по данному факту", — добавил Силенко.

Зато жена Гармаша Снежана отказалась комментировать журналистам мобилизацию мужа.

