Шовковского и весь тренерский штаб "Динамо-Киев" уволили

Главный тренер футбольной команды "Динамо-Киев" Александр Шовковский вместе с другим тренерским штабом команды освобожден от исполнения обязанностей.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте киевского "Динамо".

"Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе команды также сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера назначили старшего тренера "Динамо" U19 Игоря Костюка.

Причины увольнения Шовковского и его тренерского штаба в команде пока не указали.

Отметим, что 27 ноября киевское "Динамо" со счетом 2:0 проиграло команде из Кипра "Омония". Это был выездной матч 4-го тура основного этапа кубка Лиги конференций.

Шовковского уволили с должности главного тренера "Динамо-Киев" Фото: "Динамо" Киев

