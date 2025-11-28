Шовковського та весь тренерський штаб "Динамо-Київ" звільнили

Головного тренера футбольної команди "Динамо-Київ" Олександра Шовковського разом з іншим тренерським штабом команди звільнено від виконання обов'язків.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті київського "Динамо".

"Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків", — йдеться у повідомленні.

В пресслужбі команди також повідомили, що виконувачем обов'язків головного тренера призначили старшого тренера "Динамо" U19 Ігоря Костюка.

Причини звільнення Шовковського та його тренерського штабу в команді наразі не вказали.

Зазначимо, що 27 листопада київське "Динамо" з рахунком 2:0 програло команді з Кіпру "Омонія". Це був виїзний матч 4-го туру основного етапу кубка Ліги конференцій.

