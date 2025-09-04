Новий гравець київського "Динамо" попався на репостах російських пропагандистів (фото)

Владислав Бленуце лише нещодавно приєднався до столичного "Динамо". Після скандалу футболіст почав закривати свої сторінки у соцмережах.

Related video

На ситуацію із сумнівними репостами у соцмережі TikTok звернув увагу блогер та військовий кореспондент Богдан Мірошников. З його слів, Владислав Бленуце репостив фрагменти російського серіалу "Бригада" і навіть виступи одного з головних кремлівських пропагандистів Соловйова. Той зневажливо висловлювався щодо молдовської влади – і це при тому, що сам Бленуце якраз є уродженцем Молдови.

Бленуце і не приховував симпатій до Росії (скріншот) Фото: X (Twitter)

Всі репости було зроблено вже після початку повномасштабної війни РФ проти України. Характерно, що згодом Бленуце почав обмежувати доступ до своїх акаунтів.

Після розголосу Бленуце закрив акаунти в соцмережах (скріншот)

Також стало відомо, що Бленуце не дуже й приховував свого захоплення Росією і раніше навіть розглядав можливість перейти до російського клубу.

Зауважимо, що Владислав Бленуце лише днями приєднався до київського «Динамо» і був заявлений на чемпіонат України за номером 77.

На момент публікації матеріалу пресслужба "Динамо" та сам футболіст Владислав Бленуце не коментували дану ситуацію.

Раніше Фокус повідомляв, що ексгравець "Шахтаря" Роспутько отримав громадянство РФ. У 2023 році футболіст Олександр Роспутько втік з аеропорту під час виїзного матчу й виїхав до РФ, а тепер повертається на поле у складі російського клубу.

Також стало відомо, що капітан петербурзького "Зеніту вирішив грати за Бразилію. Хоча лише нещодавно Дуглас Сантос, нині включений до заявки Бразилії на найближчі матчі, хизувався тим, що отримав російський паспорт. За клуб "Зеніт" Сантос виступав ще з 2019 року.