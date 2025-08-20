Після втечі й 2-річної перерви: ексгравець "Шахтаря" Роспутько отримав громадянство РФ

У 2023 році юний футболіст Олександр Роспутько втік з аеропорту під час виїзного матчу й виїхав у Росію. Тепер він повертається на поле в складі російського клубу.

21-річний уродженець Горлівки на Донеччині отримав російський паспорт. Про це свідчать дані на сайті асоціації професійних футбольних клубів РФ "Футбольна національна ліга".

Він був заявлений з 11 серпня як новий півзахисник російського футбольного клубу "Чайка" з села Піщанокопське Ростовської області. Роспутько гратиме під номером 8.

Інформація про Роспутько на сайті ФНЛ РФ Фото: Скриншот

Це також підтверджують дані про футболіста на порталі Transfermarkt. Там вказано, що півзахисник приєднався до команди з 15 серпня й має контракт до 30 червня 2026 року.

У соцмережах клубу не публікували офіційне повідомлення про укладення контракту з новим гравцем. У "Шахтарі" на момент публікації також не коментували ситуацію.

Інформація про Роспутько на порталі Transfermark Фото: Скриншот

Распутько втік у Росію: як це сталося

Спочатку про ймовірну втечу футболіста повідомили у ЗМІ. Зазначалося, що після гри у Юнацькій лізі УЄФА 4 липня Роспутько не повернувся в Україну: команда мала летіти з Бельгії літаком, але в аеропорту він "зник", при цьому форму гравця знайшли акуратно складеною на території. Передумов для втечі не було, адже напередодні хлопець саме домовився з "Шахтарем" щодо нового контракту на 5 років.

21-річний Олександр Роспутько втік у Росію Фото: З відкритих джерел

Згодом з’явилася інформація, що 19-річний спортсмен втік у Росію. Цим у соцмережах також пояснювали те, що він почистив усі свої профілі від світлин. Свій телефон українець відключив. Повідомлялося, що батьки Роспутька залишились на тимчасово окупованих територіях Донеччини й підтримують агресію РФ. Через схожі погляди у півзахисника траплялись конфлікт з іншими гравцями.

13 жовтня у футбольному клубі "Шахтар" заявили, що не мають інформації про місцеперебування Роспутька й дали йому на повернення в Україну п’ять днів. Футболіст не повернувся, і 23 жовтня стало відомо, що керівництво вирішило розірвати контракт з ним.

