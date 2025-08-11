Зникнення футболіста "Металіста 1925": стало відомо, куди поїхав спортсмен (відео)

Форвард харківського "Металіста 1925" Олексій Сидоров, який, незважаючи на чинний контракт із клубом, покинув Україну, повертатися назад не збирається.

Related video

Спортсмен перебуває на Кіпрі і не планує їхати назад, розповів на YouTube-каналі ТаТоТаке журналіст і коментатор Михайло Співаковський.

"Здається, його сім'я теж там. З того, що я чув, відбулася телефонна розмова між Сидоровим і представниками клубу, в якій футболіст повідомив клубу, що він за сімейними обставинами повертатися не збирається. Я не знаю, чи можна так чи ні, але бути суду", — сказав Співаковський. Він запропонував футболісту і всім причетним до ситуації дати свій коментар, якщо ця інформація не відповідає дійсності.

Після від'їзду Сидорова клуб "Металіст 1925" почав внутрішнє розслідування.

"Сидоров був із "Колосом" на зборах. Він не домовився, не знаю, яка там ситуація. Він тренувався з U-19, потім просто поїхав за кордон і все. Я більше нічого не знаю", — розповів тренер команди Младен Бартулович.

Олексій Сидоров — уродженець Макіївки Донецької області. Він навчався в академії "Шахтаря", грав за юнацькі команди "Азовсталі-2" (Маріуполь), "Шахтаря" (Донецьк), "Металіста" (Харків) і "Металурга" (Запоріжжя).

Гравцем ""Металіста 1925" футболіст став 2023 року. У складі клубу він дебютував 30 липня 203-го, зігравши в першому турі Української прем'єр-ліги 2023-2024 років проти "Шахтаря".

Його контракт закінчується у 2028 році.

Нагадаємо, 23 липня Фокус розповідав, де живе і чим займається син футболіста Андрія Шевченка Крістіан.

9 липня Фокус писав, що український футболіст, зірка іспанського клубу "Реал Мадрид" Андрій Лунін заговорив російською під час мовного челенджу.