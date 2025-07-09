Забув українську: зірка "Реала" Андрій Лунін заговорив російською під час мовного челенджу

Український голкіпер Андрій Лунін, який грає за іспанський "Реал Мадрид", брав участь в опитуванні клубу перед півфінальним матчем клубного чемпіонату світу-2025. Відповідаючи на запитання, він забув рідну мову.

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В експрес-інтерв'ю футболістів іспанського клубу просили вимовити слово "півфінал" їхньою рідною мовою.

"Реал Мадрид" вийшов у півфінал клубного чемпіонату світу-2025 і 9 липня зустрінеться на полі з французьким ПСЖ. Інша пара — бразильський Флуміненсе та англійський Челсі зіграли 8 липня, переміг останній клуб із рахунком 0:2.

На запитання про слово "півфінал", окрім Луніна, відповідали Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе та інші зірки "Реала".

Українець Лунін вимовив це слово російською мовою і не сказав українською "півфінал". Цей момент помітили користувачі соцмереж.

Дехто жартував, що пресслужба "Реала" знає українську мову краще за Луніна, адже на самому відео вони правильно переклали це слово як субтитри.

Переможець матчу "Реал Мадрид" — "ПСЖ" побореться за чемпіонський титул із "Челсі" 13 липня.

Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко вирішив завершити футбольну кар'єру.

Український футболіст Артем Смоляков раніше обурився появою російського прапора на трибунах у матчі між його клубом "Лос-Анджелес" і "Америкою".