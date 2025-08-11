Исчезновение футболиста "Металлиста 1925": стало известно, куда уехал спортсмен (видео)

Форвард харьковского "Металлиста 1925" Алексей Сидоров, который, несмотря на действующий контракт с клубом, покинул Украину, возвращаться назад не собирается.

Спортсмен находится на Кипре и не планирует ехать обратно, рассказал на YouTube-канале ТаТоТаке журналист и комментатор Михаил Спиваковский.

"Кажется, его семья тоже там. Из того, что я слышал, состоялся телефонный разговор между Сидоровым и представителями клуба, в котором футболист сообщил клубу, что он по семейным обстоятельствам возвращаться не собирается. Я не знаю, можно ли так или нет, но быть суду", — сказал Спиваковский. Он предложил футболисту и всем причастным к ситуации дать свой комментарий, если эта информация не соответствует действительности.

После отъезда Сидорова клуб "Металлист 1925" начал внутреннее расследование.

"Сидоров был с "Колосом" на сборах. Он не договорился, не знаю, какая там ситуация. Он тренировался с U-19, потом просто уехал за границу и все. Я больше ничего не знаю", — рассказал тренер команды Младен Бартулович.

Алексей Сидоров – уроженец Макеевки Донецкой области. Он учился в академии "Шахтера", играл за юношеские команды "Азовстали-2" (Мариуполь), "Шахтера" (Донецк), "Металлиста" (Харьков) и "Металлурга" (Запорожье).

Игроком ""Металлиста 1925" футболист стал в 2023 году. В составе клуба он дебютировал 30 июля 203-го, сыграв в первом туре Украинской премьер-лиги 2023-2024 годов против "Шахтера".

Его контракт истекает в 2028 году.

