После побега и 2-летнего перерыва: экс-игрок "Шахтера" Роспутько получил гражданство РФ

В 2023 году юный футболист Александр Роспутько сбежал из аэропорта во время выездного матча и уехал в Россию. Теперь он возвращается на поле в составе российского клуба.

21-летний уроженец Горловки Донецкой области получил российский паспорт. Об этом свидетельствуют данные на сайте ассоциации профессиональных футбольных клубов РФ "Футбольная национальная лига".

Он был заявлен с 11 августа как новый полузащитник российского футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области. Роспутько будет играть под номером 8.

Информация о Роспутько на сайте ФНЛ РФ Фото: Скриншот

Это также подтверждают данные о футболисте на портале Transfermarkt. Там указано, что полузащитник присоединился к команде с 15 августа и имеет контракт до 30 июня 2026 года.

В соцсетях клуба не публиковали официальное сообщение о заключении контракта с новым игроком. В "Шахтере" на момент публикации также не комментировали ситуацию.

Информация о Роспутько на портале Transfermark Фото: Скриншот

Распутько сбежал в Россию: как это произошло

Сначала о вероятном побеге футболиста сообщили в СМИ. Отмечалось, что после игры в Юношеской лиге УЕФА 4 июля Роспутько не вернулся в Украину: команда должна была лететь из Бельгии самолетом, но в аэропорту он "исчез", при этом форму игрока нашли аккуратно сложенной на территории. Предпосылок для побега не было, ведь накануне парень как раз договорился с "Шахтером" о новом контракте на 5 лет.

21-летний Александр Роспутько сбежал в Россию Фото: Из открытых источников

Впоследствии появилась информация, что 19-летний спортсмен сбежал в Россию. Этим в соцсетях также объясняли то, что он почистил все свои профили от фотографий. Свой телефон украинец отключил. Сообщалось, что родители Роспутько остались на временно оккупированных территориях Донецкой области и поддерживают агрессию РФ. Из-за похожих взглядов у полузащитника случались конфликты с другими игроками.

13 октября в футбольном клубе "Шахтер" заявили, что не располагают информацией о местонахождении Роспутько и дали ему на возвращение в Украину пять дней. Футболист не вернулся, и 23 октября стало известно, что руководство решило расторгнуть контракт с ним.

Напомним, примерно месяц назад стало известно об "исчезновении" форварда харьковского "Металлиста 1925" Алексея Сидорова. Выяснилось, что он уехал на Кипр и возвращаться в Украину несмотря на контракт до 2028 года не собирается.

9 августа сообщалось, что футболист клуба "Александрия" Мигель Кампос получил красную карточку за драку прямо во время матча. Португальский легионер получил дисквалификацию на пять матчей.