Расторгли контракт: "Шахтер" выгнал сбежавшего в Россию футболиста Распутько

По данным представителей команды, в связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Распутько.

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Руководство донецкого клуба "Шахтер" приняло решение разорвать соглашение с Александром Распутько, полузащитником молодежной команды, который сбежал из аэропорта перед возвращением с выездного поединка Юношеской лиги УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Шахтер" выпустил официальное заявление относительно будущего контракта скандального игрока. Чемпион Украины завершил сотрудничество с 19-летним футболистом.

"В связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Распутько", – говорится в коротком сообщении клуба.

Контракт хавбека с "Шахтером" был рассчитан до лета 2024 года. Существует версия, что разногласия по вопросу продолжения сотрудничества с родным клубом могли послужить причиной исчезновения Распутько. "Горняки" направили официальное уведомление юному игроку, требуя вернуться в состав команды, однако через три недели он так и не явился на тренировки.

Александр Распутько: детали побега

Как сообщалось ранее, 13 октября Распутько сбежал из Бельгии в Турцию, откуда и попал в Россию. Побег готовил несколько месяцев и в течение этого времени "нервничал, что все откроется". Когда прибыл в Турцию, его встретили родственники, которые находились на связи с росСМИ.

Александр — 19-летний футболист, уроженец Горловки, который стал играть за ФК "Шахтер" после юношеской сборной Украины U19. Свою последнюю игру сыграл с "Антверпеном", после чего решил "отдохнуть" в РФ. 13 октября представители "Шахтера" предупредили, что у парня есть пять дней на возвращение. Между тем в спортивных СМИ указывали, что он, вероятно, планирует стать игроком ФК "Звезда" из Санкт-Петербурга.