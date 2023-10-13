Пять дней на возвращение: в "Шахтере" отреагировали на вероятный "побег" Роспутько в РФ

В пресс-службе футбольного клуба отметили, что спортсмен сдал багаж, однако на посадку так и не пришел. Теперь в случае невозвращения клуб имеет право запросить с него финансовую компенсацию за расторжение контракта.

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В клубе "Шахтер" отреагировали на исчезновение 19-летнего футболиста юношеской команды Александра Роспутько, который мог сбежать на территорию Российской Федерации. Ответ пресс-службы опубликовало издание "UA-Футбол" 13 октября.

Отмечается, что никто из команды не знает, где сейчас может находиться спортсмен, который после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена" так и не вернулся со всеми в Украину.

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации", — говорится в сообщении.

Клуб по-прежнему надеется, что игрок все же вернется обратно. Александру Роспутько направили официальное письмо с требованием вернуться в команду в течении следующих пяти дней, однако получил ли он его — неизвестно, ведь ответ не пришел.

В "Шахтере" отреагировали на исчезновение своего футболиста

Если футболист все же примет решение не возвращаться, тогда контракт будет расторгнут по вине игрока. К слову, у клуба есть право потребовать с него финансовую компенсацию за невыполнение условий договора.

В пресс-службе "Шахтера" отдельно добавили, что если бы были предпосылки к побегу заранее, тогда он бы не выехал за пределы Украины.

"Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в установленное время не вернется в страну", — подытожили в клубе.

Официального пресс-релиза по этому поводу еще не было.

Исчезновение Роспутько: реакция агентства

К слову, компания Prostar Agency, которая представляла интересы Александра Роспутько, уже прекратила с ним сотрудничество, несмотря на планы, которые строились по его возвращению.

"Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько и он до сих пор не выходит на связь. Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем какие-либо отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

Исчезновение Роспутько: где он может быть

По данным украинского журналиста Владимира Зверова, футболист может сейчас находиться на территории Российской Федерации, где его якобы ждал футбольный клуб из Санкт-Петербурга "Звезда". Аналогичную информацию разместил также Telegram-канал "Брутальный футбол". Оба источника утверждают, что именно переезд в другую страну вынудил футболиста не возвращаться.

"По нашим источникам, Александр Роспутько, который не вернулся из Бельгии, перебрался в Россию. Именно поэтому "футболист" удалил все фотографии в профилях в соц.сетях? Хочется верить, что это фейк", — говорится в сообщении.

К слову, по данным издания Sport.ua, Александр Роспутько родом из оккупированной в Донецкой области Горловки, а его родители полностью солидарны с Российской Федерацией.

Исчезновение Роспутько: реакция российского клуба "Звезда"

Слухи о том, что украинский футболист перебрался в соседнюю страну быстро дошли и до клуба из Санкт-Петербурга. Они отрицают, что футболист в ближайшем будущем будет играть у них в команде.

"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке "Шахтера" Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политического убежища в России. От имени клуба заявляем, что этот футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять эту не проверенную информацию", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября в ГБР сообщили о пограничнике-шпионе, который сбежал в Москву. Он оказался завербован ФСБ. Согласно данным СМИ, подозреваемый почти 10 лет работал на спецслужбы России. Предатель уверяет, что сдал врагу штаб 128 бригады и установил шпионскую программу на компьютеры пограничников.