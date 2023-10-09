Завербовала ФСБ: в ГБР сообщили о пограничнике-шпионе, который сбежал в Москву (видео)

Согласно данным СМИ, подозреваемый почти 10 лет работал на спецслужбы России. Предатель уверяет, что сдал врагу штаб 128 бригады и установил шпионскую программу на компьютеры пограничников.

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Украинский пограничник в составе Сил обороны находился на позициях под Лисичанском в Донецкой области, позже оказался в отряде пограничников на Закарпатье и оттуда сбежал через Венгрию в РФ. Выяснилось, что мужчина длительное время шпионил в пользу РФ. ГБР сообщили ему о подозрении, — об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В медиа "Закарпатье 24" сообщили, что речь может идти о Руслане Сыровом.

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Пресс-служба ГБР указала, что подозреваемый — уроженец Луганской области. В июне 2022 года находился в районе Лисичанска, но уже в августе его перевели в Закарпатскую область. Мужчина стал служить в пограничном отряде — был начальником службы киберзащиты и занимался связью.

В определенный момент фигурант присоединился к группе уклонистов и незаконно пересек границу с Венгрией. После этого появился в РФ и пообщался с росСМИ. Среди его заявлений — признание, что он действительно долгое время работал на ГРУ России и действовал против народа Украины.

Правоохранители отметили, что потенциальный предатель не имел доступа к государственной тайне (согласно предварительным данным). Сейчас он получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 408 (дезертирство), ч. 2 ст. 111 (государственная измена). Когда окажется в распоряжении украинского правосудия, то может получить наказание — от 15 лет тюрьмы до пожизненного.

Следствие продолжается, говорится в сообщении ГБР. Проверяют контакты подозреваемого и данные, к которым он имел доступ.

ГРУ России — информация о пограничнике-шпионе

ГБР не назвало имени фигуранта. Однако в СМИ указали, что это может быть Руслан Сыровой, и рассказали о некоторых деталях его биографии.

Как выяснилось, Сыровой работал сначала в Луганском пограничном отряде. Когда началось гибридное вторжение РФ в 2014 году, продолжил служить в рядах сил обороны. Именно тогда началось его сотрудничество с ГРУ России — передавал информацию о действиях сил АТО.

В первые недели вторжения 2022 года продолжил вредить Силам обороны. В частности утверждает, что сдал врагу штаб 128 бригады ВСУ под Кременной в Луганской области.

Во время боев под Лисичанском фигурант получил ранения и после этого оказался в Мукачево — стал пограничником. Уверял во время разговора с росСМИ, что интегрировал шпионскую программу на компьютеры ГПСУ.

34-летний старший лейтенант Сыровой, согласно другим данным журналистов, оказался за границей другим путем. В августе 2023 года он с семьей якобы выехал в Испанию для восстановления после ранения. 17 сентября должен был вернуться на службу, но не появился. Зато 7 октября появился на экранах росСМИ и рассказал о своей "деятельности".

Пресс-служба ГПСУ и ГБР пока не подтвердили имени фигуранта и детали его преступной деятельности.

Отметим, имя Сырового упоминалось в заметке ГУР Минобороны. Украинские разведчики сообщили, что мужчину используют российские спецслужбы, чтобы скомпрометировать Украину. В частности, он должен "подтвердить", что оружие США и других партнеров продавалось террористам ХАМАС на Ближнем Востоке.

Напоминаем, в начале сентября в ГУР Минобороны рассказали об успешном проведении спецоперации "Синица", в результате которой на сторону Украины перешел пилот военного вертолета Ми-8. Тогда же разведчики намекнули, что общаются еще с несколькими россиянами, которые готовы работать против режима Кремля.