П'ять днів на повернення: у "Шахтарі" відреагували на ймовірну "втечу" Роспутька до РФ

У пресслужбі футбольного клубу зазначили, що спортсмен здав багаж, однак на посадку так і не прийшов. Тепер у разі неповернення клуб має право запросити з нього фінансову компенсацію за розірвання контракту.

Related video

У клубі "Шахтар" відреагували на зникнення 19-річного футболіста юнацької команди Олександра Роспутька, який міг втекти на територію Російської Федерації. Відповідь пресслужби опублікувало видання "UA-Футбол" 13 жовтня.

Зазначається, що ніхто з команди не знає, де зараз може перебувати спортсмен, який після матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена" так і не повернувся з усіма в Україну.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації", — йдеться в повідомленні.

Клуб сподівається, що гравець все ж повернеться назад. Олександру Роспутьку надіслали офіційного листа з вимогою повернутися до команди протягом наступних 5 днів, однак чи отримав він його — невідомо, адже відповідь не надійшла.

У "Шахтарі" відреагували на зникнення свого футболіста

Якщо футболіст все ж таки вирішить не повертатися, тоді контракт буде розірвано з вини гравця. До слова, у клубу є право вимагати з нього фінансову компенсацію за невиконання умов договору.

У пресслужбі "Шахтаря" окремо додали, що якби були передумови до втечі заздалегідь, тоді він би не виїхав за межі України.

"Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він у встановлений час не повернеться в країну", — підсумували в клубі.

Офіційного пресрелізу з цього приводу ще не було.

Зникнення Роспутька: реакція агентства

До слова, компанія Prostar Agency, яка представляла інтереси Олександра Роспутька, вже припинила з ним співпрацю, незважаючи на плани, які будувалися пiсля його повернення.

"Його влаштовували запропоновані клубом умови. Тому для нас було несподіванкою зникнення Роспутька і він досі не виходить на зв'язок. З огляду на всі обставини, ми припиняємо будь-які стосунки з гравцем і не бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", — йдеться в повідомленні.

Зникнення Роспутька: де він може бути

За даними українського журналіста Володимира Звєрова, футболіст може зараз перебувати на території Російської Федерації, де на нього нібито чекав футбольний клуб із Санкт-Петербурга "Звезда". Аналогічну інформацію розмістив також Telegram-канал "Брутальний футбол". Обидва джерела стверджують, що саме переїзд в іншу країну змусив футболіста не повертатися.

"За нашими джерелами, Олександр Роспутько, який не повернувся з Бельгії, перебрався до Росії. Саме тому "футболіст" видалив усі фотографії в профілях у соц.мережах? Хочеться вірити, що це фейк", — ідеться в повідомленні.

До слова, за даними видання Sport.ua, Олександр Роспутько родом з окупованої в Донецькій області Горлівки, а його батьки повністю солідарні з Російською Федерацією.

Зникнення Роспутька: реакція російського клубу "Звезда"

Чутки про те, що український футболіст перебрався до сусідньої країни, швидко дійшли і до клубу із Санкт-Петербурга. Вони заперечують, що футболіст у найближчому майбутньому гратиме в них у команді.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ поширюються новини про гравця "Шахтаря" Олександра Роспутька. Футболіст залишив розташування донецького клубу і попросив політичного притулку в Росії. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити поширювати цю неперевірену інформацію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня в ДБР повідомили про прикордонника-шпигуна, який втік до Москви. Він виявився завербованим ФСБ. Згідно з даними ЗМІ, підозрюваний майже 10 років працював на спецслужби Росії. Зрадник запевняє, що здав ворогові штаб 128 бригади і встановив шпигунську програму на комп'ютери прикордонників.