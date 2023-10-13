Зниклий після матчу футболіст "Шахтаря" Роспутько втік до Росії, — журналіст

Олександр Роспутько родом із окупованої Горлівки. Його батьки живуть на окупованих територіях і підтримують Росію, пишуть у ЗМІ.

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Півзахисник "Шахтаря" U-19 Олександр Роспутько, який не повернувся з командою в Україну після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена", може перебувати у Росії. Про це пише в своєму телеграм-каналі українській журналіст Володимир Звєров.

"Чув інформацію, що Роспутька дуже чекала "звєзда санкт-пєтєрбург". Плюсую інфу "Брутального футболу" стосовно перебування гравця на р*шці. Втеча у клуб із цивілізованої країни не могла бути такою", — написав він.

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Футболіст "Шахтаря" не повернувся до України після матчу у Бельгії, – ЗМІ (фото)

Майже аналогічну інформацію раніше поширили в телеграм-каналі "Брутальний футбол". Тут також заявили, що Олександр Роспутько скоріш за все втік до Росії.

"За нашими джерелами, Олександр Роспутько, який не повернувся з Бельгії, перебрався до Росії. Саме тому "футболіст" повидаляв всі світлини на профілях в соц.мережах? Хочеться вірити, що це фейк", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що хавбек не повернувся з командою до України після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена". Роспутько разом із командою пройшов реєстрацію та здав багаж на рейс до Варшави, а після цього зник в аеропорту та вимкнув телефон.

У команді вирішили, що гравцеві стало погано і почали його шукати у приміщенні аеропорту. Але пошуки виявилися безрезультатними.

Як пише Sport.ua, Олександр Роспутько родом із тимчасово окупованої Горлівки. Його батьки живуть на окупованих територіях і підтримують Росію. У гравця проросійські погляди, і на цьому тлі у нього траплялися конфлікти з одноклубниками.

Олександр Роспутько виступав за збірну України U-19, зігравши 4 матчі.

Нагадаємо, що у Казахстані заарештовано майора з Росії, який втік від мобілізації і хотів полетіти у Вірменію.

Раніше повідомлялося, що у Росії вбили дезертира, який відмовився воювати в Україні.