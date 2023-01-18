Вчинив опір: у Росії вбили дезертира, який відмовився воювати в Україні (фото)

31-річний Дмитро Перов втік із військової частини, прихопивши автомат і гранати. Перед затриманням він приїхав до матері, яка мешкає у Воронежі.

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У селі Новоуглянка в Липецькій області РФ вбили під час затримання російського військовослужбовця Дмитра Перова, який втік із військової частини, розташованої на окупованій території України. Про це повідомила в Telegram регіональна влада.

За інформацією росЗМІ, 31-річний військовослужбовець самовільно залишив частину 13 січня, взявши з собою автоматичну зброю з п'ятьма магазинами патронів та гранати. Після втечі російські силовики оголосили його в розшук і поширили орієнтування з його фото та особистими даними.

Згідно з інформацією, Перов залишив розташування військової частини №11045 344-го розвідувального полку на "території проведення СВО". Також було встановлено, що той, хто втік 17 січня, перебував у своєї матері Перової Є.В., яка проживає у Воронежі.

[ + – ] Орієнтування на Дмитра Перова

За інформацією "Комерсант", правоохоронні органи РФ офіційно подію не коментують і на запити журналістів направляють до Міністерства оборони Росії. Однак у Міноборони теж не дали жодних коментарів.

"Ситуація під контролем силових структур. Загрози для мешканців немає. Ведуться дослідчі заходи", — йдеться у повідомленні влади Липецької області.

Російські Telegram-канали повідомляють, що Перов з'являвся на очі перехожих у військовій амуніції та зі зброєю. Під час затримання він чинив опір і був застрелений силовиками о 10:40.

Раніше повідомлялося, що у Казахстані заарештували колишнього співробітника ФСТ Росії майора Михайла Жиліна. Як повідомила 14 грудня пресслужба казахського суду, військового затримали за клопотанням прокуратури Єсільського району, яка висунула йому звинувачення у незаконному перетині держкордону та в дезертирстві.

6 грудня, у російському Новошахтинську силовики розшукували військовослужбовця, який втік зі зброєю. За інформацією росЗМІ, у місті ввели план "Сирена", оскільки військовий відкрив вогонь по поліцейських і поранив одного зі співробітників.