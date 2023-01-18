Оказал сопротивление: в России убили дезертира, отказавшегося воевать в Украине (фото)

31-летний Дмитрий Перов сбежал с воинской части, прихватив автомат и гранаты. Перед задержанием он приехал к матери, которая проживает в Воронеже.

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В селе Новоуглянка в Липецкой области РФ убили во время задержания российского военнослужащего Дмитрий Перова, который сбежал из военной части, расположенной на оккупированной территории Украины. Об этом сообщили в Telegram региональные власти.

По информации росСМИ, 31-летний военнослужащий самовольно покинул часть 13 января, взяв с собою автоматическое оружие с пятью магазинами патронов и гранаты. После побега российские силовики объявили его в розыск и распространили ориентировку с его фото и личными данными.

Согласно информации Перов покинул расположение воинской части №11045 344-го разведывательного полка на "территории проведения СВО". Также было установлено, что сбежавший 17 января находился у своей матери Петровой Е.В., проживающей в Воронеже.

[ + – ] Ориентировка на Дмитрия Перова

По информации "Коммерсантъ", правоохранительные органы РФ официально событие не комментируют и на запросы журналистов направляют в Министерство обороны России. Однако в Минобороны тоже не дали никаких комментариев.

"Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия", — говорится в сообщении властей Липецкой области.

Российские Telegram-каналы сообщают, что Перов появлялся на глаза прохожих в военной амуниции и с оружием. При задержании он оказал сопротивление и был застрелен силовиками в 10:40.

Ранее сообщалось, что в Казахстане арестовали бывшего сотрудника ФСО России майора Михаила Жилина. Как сообщила 14 декабря пресс-служба казахского суда военного задержали по ходатайству прокуратуры Есильского района, которая предъявила ему обвинения в незаконном пересечении госграницы и в дезертирстве.

6 декабря, в российском Новошахтинске силовики разыскивали военнослужащего, сбежавшего с оружием. По информации росСМИ, в городе ввели план "Сирена", так как военный открыл огонь по полицейским и ранил одного из сотрудников.