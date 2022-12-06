В Ростовской области дезертир ранил из пулемета двух полицейских и убежал, — СМИ (фото, видео)

По информации полиции, высокий мужчина, одетый в камуфляж, прибыл в Ростовскую область с территории Украины. В регионе ввели план "Сирена".

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Во вторник, 6 декабря, в российском Новошахтинске силовики ввели план "Сирена" из-за предположительно сбежавшего с оружием военного, который уже ранил полицейского. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Трое сотрудников ППС прочесывали местность в поиске пропавшей горожанки — 43-летней Оксаны Панченко. Возле местного завода они увидели мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием. Увидев сотрудников полиции неизвестный начал стрелять.

По информации СМИ, мужчина в камуфляже ранил 27-летнего полицейского. Пострадавшего госпитализировали с ранением таза с помощью санавиации.

[ + – ] 27-летнего сотрудника полиции РФ ранил дезертир с пулеметом Фото: Telegram-канал Mash

В свою очередь Mash сообщил о том, что от рук дезертира пострадали двое полицейских, а само нападение произошло в районе Старой Соколовки Ростовской области.

Сам нападавший, по сообщениям журналистов, скрылся.

ЧП в Новошахтинске: что сейчас происходит в городе

Полицейские уже получили от командования приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. В городе введен план "Сирена".

Жителей просят быть внимательными и понапрасну не выходить на улицу. В городе закрывают детские сады, выезд из Новошахтинска тоже закрыт. Водители легковых и грузовых автомобилей стоят в пробках из-за перекрытых дорог.

Кроме того, администрация Новошахтинска после нападения неизвестного на полицейского попросила жителей города укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно задержать подозреваемого.

Стрельба в Новошахтинске: что известно о подозреваемом

Силовики разыскивают неизвестного мужчину ростом 180-190 сантиметров одетого в камуфляж и вооруженного пулеметом. По данным полиции, стрелок может быть дезертиром.

По данным Mash, вооруженный пулеметом мужчина бежал в Ростовскую область со стороны Украины.

Напомним, в Запорожской области увеличилось количество дезертиров из рядов ВС РФ. Российские военные опасаются новых артиллерийских ударов со стороны ВСУ, поэтому во вражеских подразделениях количество дезертиров растет в "геометрической прогрессии". Они прячутся в подвалах и заброшенных зданиях.

Фокус также писал, что 7 июля в Запорожской ОВА сообщали, что на оккупированные территории региона приехали представители ФСБ расследовать факт дезертирства 30 российских военных. Среди оккупантов началась паника после поражения украинской армией военных объектов.