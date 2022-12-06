У Ростовській області дезертир поранив із кулемета двох поліцейських і втік, — ЗМІ (фото)

За інформацією поліцейський, високий чоловік, одягнений у камуфляж, прибув до Ростовської області з території України.

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У вівторок, 6 грудня в російському Новошахтинську силовики ввели план "Сирена" через військового, який, ймовірно, втік зі зброєю та уже поранив поліцейського. Про це повідомляє Baza.

Троє співробітників ППС прочісували місцевість у пошуку зниклої містянки — 43-річної Оксани Панченко. Біля місцевого заводу вони побачили чоловіка у балаклаві, камуфляжі та зі зброєю. Побачивши працівників, невідомий почав стріляти.

За інформацією ЗМІ, чоловік у камуфляжі поранив 27-річного поліцейського. Потерпілого госпіталізували з пораненням тазу за допомогою санавіації.

[ + – ] 27-річного співробітника поліції РФ поранив дезертир із кулеметом Фото: Telegram-канал Mash

Mash повідомив про те, що від рук дезертира постраждали двоє поліцейських, а сам напад стався в районі Старої Соколівки Ростовської області.

Сам нападник втік.

НП у Новошахтинську: що зараз відбувається у місті

Поліцейські вже отримали від командування наказ одягнути бронежилети й озброїтися автоматами. У місті запроваджено план "Сирена".

Жителів просять бути уважними і не виходити на вулицю. У місті закривають дитячі садки, виїзд із Новошахтинська теж закритий. Водії легкових і вантажних автомобілів стоять у заторах через перекриті дороги.

Крім того, адміністрація Новошахтинська після нападу невідомого на поліцейського попросила мешканців міста сховатися у приміщеннях і не намагатися самостійно затримати підозрюваного.

Стрілянина в Новошахтинську: що відомо про підозрюваного

Силовики розшукують невідомого чоловіка, зростом 180-190 сантиметрів, одягненого в камуфляж та озброєного кулеметом. За даними поліції, стрілець може бути дезертиром.

За даними Mash озброєний кулеметом чоловік утік у Ростовську область з боку України.

Нагадаємо, в Запорізькій області збільшилася кількість дезертирів із лав ЗС РФ. Російські військові побоюються нових артилерійських ударів із боку ЗСУ, тому у ворожих підрозділах кількість дезертирів росте в "геометричній прогресії". Вони ховаються у підвалах і занедбаних будинках.

Фокус також писав, що 7 липня у Запорізькій ОВА повідомляли, що на окуповані території регіону приїхали представники ФСБ розслідувати факт дезертирства 30 російських військових. Серед окупантів розпочалася паніка після ураження українською армією військових об'єктів.