Ударил ногой по голове и спровоцировал драку: футболист УПЛ получил длительную дисквалификацию (видео)

Футболист клуба "Александрия" Мигель Кампос получил красную карточку за то, что устроил драку прямо во время матча. Причем потолкаться с другими игроками он умудрился даже, когда уже покидал поле после красной карточки.

Португальский легионер Мигель Кампос получил прямую красную карточку в первом туре УПЛ 25-26 против "Кудривки", сообщил главный арбитр матча Евгений Цыбулько. В борьбе за мяч Кампос нанес сопернику удар ногой по лицу.

Когда Кампос уходил с поля после получения красной карточки, он начал толкаться с другими футболистами "Кудривки".

За неспортивное поведение Кампос получил дисквалификацию на пять матчей. Еще один игрок "Александрии" Кирилл Ковалец пропустит следующую игру клуба. Кстати, тот матч "Кудривка — Александрия" завершился со счетом 3:1.

В матче 2-го тура УПЛ "Александрия" встретится с "Оболонью". Поединок состоится завтра, 10 августа, в 13:00.

Ранее Фокус сообщал, что футболист луганской "Зари" внезапно умер в возрасте 25 лет. Речь идет о Владимире Белоцерковце. До того, как стать полузащитником "Зари", он выступал за "Ингулец" и запорожский "Металлург".

Также стало известно, что юный вратарь "Кривбасса" выехал на сборы в Словению и "исчез". 19-летний футболист Игорь Омельченко решил завершать карьеру, несмотря на контракт.

Еще сообщалось, что звезда "Барселоны" Ламин Ямаль со скандалом отпраздновал свое 18-летие и теперь находится под следствием. В частности, футболиста обвинили в дискриминации людей с инвалидностью, и дело даже дошло до прокуратуры. Дело в том, что Ямаль устроил торжество в роскошной вилле под Барселоной, а среди приглашенных оказались люди с карликовостью — якобы в роли развлекательных персонажей. Это вызвало резкое осуждение в обществе и привлекло внимание государственных структур.

А в начале июля этого года звезда ФК "Ливерпуль" Диогу Жота погиб в аварии — причем это произошло через две недели после его свадьбы.

Как оказалось впоследствии, незадолго до смерти Жота получил совет от врачей. Ему рекомендовали определенное время воздерживаться от путешествий самолетами после перенесенной операции. Именно поэтому футболист выбрал поездку на машине. Он ехал вместе со своим братом (тоже футболистом), чтобы сесть на паром. Но по дороге машина попала в аварию, и оба спортсмена в результате погибли.