Ламин Ямаль под следствием: звезда "Барселоны" со скандалом отпраздновал 18-летие (фото)

На вечеринке по случаю 18-летия молодого дарования "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля случился громкий скандал. Футболиста обвинили в дискриминации людей с инвалидностью, дело дошло до прокуратуры.

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Спортсмен устроил торжество в роскошной вилле под Барселоной, где в числе приглашенных оказались люди с карликовостью, якобы в роли развлекательных персонажей. Это вызвало резкое осуждение в обществе и привлекло внимание государственных структур. Об этом пишет Bild.

Министерство социальных прав Испании официально обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность действий Ямаля. Как пояснил глава министерства по делам людей с инвалидностью Хесус Мартин, с 2022 года в стране действует закон, запрещающий использование людей с карликовостью на мероприятиях в качестве "развлечения", поскольку это приравнивается к дискриминации и унижению человеческого достоинства.

"Нельзя превращать чье-то тело в объект насмешек или зрелища ради чужого удовольствия", — подчеркнул чиновник.

Максимальный штраф за нарушение закона может достигать одного миллиона евро. Кроме прокуратуры, жалоба направлена в офис омбудсмена по правам человека, а также в ведомство по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

Министерство социальных прав Испании официально обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность действий Ямаля Фото: AFP

Испанские СМИ также сообщают, что Ямаль пытался скрыть происходящее, ведь у входа на виллу гостей заставляли сдавать мобильные телефоны. Несмотря на это, очевидцы заметили, как к месту вечеринки подъехал минивэн, из которого вышли несколько человек с карликовостью. Видео или фото пока не попало в сеть, но расследование уже начато.

Глава ассоциации ASDD (Ассоциация людей с карликовостью) Каролина Пуэнте назвала ситуацию оскорбительной.

"Это не просто дурной вкус — это прямое нарушение прав. Особенно, когда подобное происходит по инициативе человека, который является кумиром для молодежи", — сказала она.

Шокирующие подробности добавила и модель Клаудия Кальво. В телепередаче TardeAR она рассказала, что ей предложили участие в вечеринке, но она отказалась. По ее словам, организаторы просили привести еще двенадцать девушек — критерии отбора были исключительно внешние: "по размеру груди и цвету волос". Это вызвало бурную реакцию в соцсетях, где футболиста уже обвинили в сексизме и неуважении к людям.

Пока сам Ламин Ямаль ситуацию не комментировал. Представители клуба "Барселона" также воздерживаются от заявлений.

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