Ламін Ямаль під слідством: зірка "Барселони" зі скандалом відсвяткував 18-річчя (фото)

На вечірці з нагоди 18-річчя молодого обдарування "Барселони" і збірної Іспанії Ламіна Ямаля стався гучний скандал. Футболіста звинуватили в дискримінації людей з інвалідністю, справа дійшла до прокуратури.

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Спортсмен влаштував урочистості в розкішній віллі під Барселоною, де серед запрошених опинилися люди з карликовістю, нібито в ролі розважальних персонажів. Це викликало різкий осуд у суспільстві та привернуло увагу державних структур. Про це пише Bild.

Міністерство соціальних прав Іспанії офіційно звернулося до прокуратури з проханням перевірити законність дій Ямаля. Як пояснив очільник міністерства у справах людей з інвалідністю Хесус Мартін, із 2022 року в країні діє закон, що забороняє використання людей із карликовістю на заходах як "розвагу", оскільки це прирівнюється до дискримінації та приниження людської гідності.

"Не можна перетворювати чиєсь тіло на об'єкт глузувань або видовища заради чужого задоволення", — наголосив чиновник.

Максимальний штраф за порушення закону може досягати одного мільйона євро. Крім прокуратури, скаргу направлено до офісу омбудсмена з прав людини, а також до відомства з боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті.

Міністерство соціальних прав Іспанії офіційно звернулося до прокуратури з проханням перевірити законність дій Ямаля Фото: AFP

Іспанські ЗМІ також повідомляють, що Ямаль намагався приховати те, що відбувається, адже біля входу на віллу гостей змушували здавати мобільні телефони. Попри це, очевидці помітили, як до місця вечірки під'їхав мінівен, з якого вийшли кілька людей із карликовістю. Відео або фото поки не потрапило в мережу, але розслідування вже розпочато.

Глава асоціації ASDD (Асоціація людей з карликовістю) Кароліна Пуенте назвала ситуацію образливою.

"Це не просто поганий смак — це пряме порушення прав. Особливо, коли подібне відбувається з ініціативи людини, яка є кумиром для молоді", — сказала вона.

Шокуючі подробиці додала і модель Клаудія Кальво. У телепередачі TardeAR вона розповіла, що їй запропонували участь у вечірці, але вона відмовилася. За її словами, організатори просили привести ще дванадцять дівчат — критерії відбору були виключно зовнішні: "за розміром грудей і кольором волосся". Це викликало бурхливу реакцію в соцмережах, де футболіста вже звинуватили в сексизмі та неповазі до людей.

Поки що сам Ламін Ямаль ситуацію не коментував. Представники клубу "Барселона" також утримуються від заяв.

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