Трамп "зіпсував" церемонію нагородження "Челсі" після перемоги над ПСЖ (відео)

Футболіст "Челсі" Коул Палмер був приголомшений, коли президент США Дональд Трамп дивним чином увірвався на церемонію вручення "синім" трофея Клубного чемпіонату світу. Лідер Білого заявив спортсменам, що відзначатиме перемогу разом із ними.

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Президент США, який дивився матч із віп-ложі на стадіоні "Метлайф", спостерігав за тим, як ФК "Челсі" здобув перемогу над "ПСЖ" із рахунком 3:0. А потім "отримав" приз разом із командою-переможницею, пише Daily Mail.

Трамп не покинув сцену і святкував разом із журналістами

Приблизно за 35 хвилин до початку матчу Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули в довколишній аеропорт Тетерборо на президентському вертольоті Marine One з місцевого гольф-клубу в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

79-річному президенту США надали VIP-обслуговування, поки він спостерігав за тим, що відбувається, разом із першою леді Меланією, яка мала шикарний вигляд у білій сукні та чорному блейзері, і президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Однак кульмінаційний момент Трампа настав після фінального свистка, коли він опинився в центрі уваги під час вручення трофея "Челсі".

Очікувалося, що президент США відійде вбік після передачі кубка капітану "Челсі" Рісу Джеймсу, як це прийнято. Однак, на подив багатьох гравців "Челсі", Трамп залишався на сцені під час усієї церемонії.

Герой збірної Англії Коул Палмер, який забив два м'ячі, виглядав особливо збентеженим діями Трампа і, мабуть, вимовив слова: "Що він робить?"

Фанати заявили, що Трамп зіпсував момент для ФК "Челсі" Фото: Getty Images

Раніше Трамп вручив Палмеру нагороду "Золотий м'яч", і 23-річний півзахисник виглядав настільки ж спантеличеним під час вручення.

Після вручення медалей переможцям і переможеним президент США опинився в центрі уваги, коли "сині" підняли трофей. Президент ФІФА Джанні Інфантіно попросив його покинути сцену, але Трамп залишився в гущі подій.

Капітан "Челсі" Ріс Джеймс сказав після, що Трамп їх привітав: "Було досить голосно. Я майже нічого не чув. Він просто привітав мене і команду з тим, що ми взяли трофей, і побажав нам насолоджуватися моментом".

Коул Палмер зізнався, що був здивований: "Я знав, що він буде тут, але не думав, що він буде на трибуні, коли ми піднімемо кубок. Так, я трохи розгубився".

А футболіст Леві Колвілл додав: "Мені сказали, що він збирається вручити кубок, а потім піти зі сцени, і я думав, що він збирається піти зі сцени, але він хотів залишитися".

Трамп збентежив футболістів "Челсі"

На відео також потрапив курйозний момент, коли Трамп ховає в кишеню піджака золоту чемпіонську медаль. Виявилося, що це подарунок від президента Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно.

Журналісти та фанати зазначили, що поведінка американського президента нагадала вчинок футболіста Джона Террі. Террі відомий тим, що одягнув повну форму на святкування перемоги "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії" у 2012 році, незважаючи на те, що він не брав участі у грі через дискваліфікацію.

"Трамп перетворився на Джона Террі", — написали деякі користувачі соцмереж.

Тим часом інший фанат зазначив: "Трамп зіпсував святкову фотографію "Челсі".

Багатьох здивував уже той факт, що президент США, країни, де класичний футбол не надто популярний, взагалі з'явився на грі. Крім того, на стадіоні "Метлайф" був присутній і його син, Дон-молодший зі своєю новою подругою Беттіною Андерсон. Можливо, він хотів підтримати американського мільярдера Тодда Боелі, якому належить "Челсі". Він також був присутній у віп-ложі і сидів поруч з Трампом, Інфантіно і главою "ПСЖ" Нассером ель-Хелаїфі.

Сам Трамп пояснив, чому він вирішив відвідати фінальний матч клубного чемпіонату світу.

"Я дійсно здорово проводжу час. Це — дивовижний спорт", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як пройшов матч між "Челсі" і ПСЖ.

Раніше 79-річного Дональда Трампа зобразили в образі юного і мускулистого Супермена. Сталося це після прем'єри нового фільму про супергероя, знятого Джеймсом Ганном.