Клубний Чемпіонат світу з футболу 2025: матч "Челсі" — ПСЖ завершився із розгромним рахунком (фото, відео)

Англійський "Челсі" та французький ПСЖ зіткнулися у вирішальному матчі Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 за звання чемпіонів світу. Команди зіткнулися на арені Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорді, на гру завітав також президент США Дональд Трамп разом із дружиною.

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Гра розпочалася об 22:00 годині у неділю, 13 липня, і за підсумками першого тайму впевнено лідирував англійський "Челсі". Фокус подивився трансляцію матчу та розповідає подробиці.

Челсі — ПСЖ: перший тайм

Гра стартувала із розіграшу атаки на фланзі, що завершилася подачею в руки Доннарумми. "Челсі" вже із перших хвилин активно "пресингував" супротивника.

З 10 хвилини матчу французи намагалися взяти під контроль м'яч та уникати від пресингу "Челсі".

Перший гол відбувся на 22 хвилині мачту: Коул Палмер влучним ударом у кут воріт вивів "Челсі" вперед.

Коул Пармер відзначився і на 32 хвилині матчу, оформивши дубль.

У наступні хвилини гравці "Челсі" здобули кілька "жовтих" карток. На 42 хвилині ПСЖ розіграв кутовий, однак все закінчилося тим, що Дембеле вибив м'яч за межі поля.

43 хвилина принесла ще один гол у скарбничку "Челсі": відзначився Жоао Педро.

Перший тайм завершився з рахунком 3:0 на користь "Челсі".

Челсі — ПСЖ: другий тайм

Скриншот | другий тайм "Челсі" — ПСЖ

Другий тайм гри розпочався близько 23:20. "Челсі" продовжував пресингувати супротивника, хоч і вже мав рішучу перевагу у матчі.

На трибунах під час трансляції показали президента США Дональда Трампа, який завітав на гру разом із дружиною Меланією Трамп.

Арбітр додав до основного часу ще 5 хвилин гри. Однак це нічого не змінило.

Вирішальний матч клубного ЧС з футболу 2025 завершився розгромом: англійський "Челсі" здобув розгробну перемогу над французьким ПСЖ з рахунком 3:0.

Варто зазначити, що "Челсі" один раз був переможцем КЧС — у 2021 році — та один раз програв у фіналі 2012 року. Натомість ПСЖ грав у клубному чемпіонаті вперше.

Нагадаємо, 11 липня у ФК "Карпати" повідомили, що померла легенда українського футболу — тренер "Карпат" Степан Юрчишин.

Також 19 червня видання The Athletic розповіло, що зірку "Челсі" Мудрика звинуватили у вживанні допінгу.