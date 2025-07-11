Творив історію: помер екстренер "Карпат" Степан Юрчишин, які його найбільші досягнення у футболі (фото)

10 липня на 68-му році обірвалося життя легенди українського футболу Степана Юрчишина. У 1979 році він установив вічний рекорд радянського футболу — забив у складі "Карпат" неймовірні 42 голи у 42 матчах у першій лізі, і здобув ще чимало досягнень.

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Степан Юрчишин став одним із найвідоміших українських та зокрема львівських футболістів, залишивши по собі значну спадщину у футболі та загалом українському спорті. Про його смерть повідомили на сторінці ФК "Карпати" у Facebook 10 липня.

"Сьогодні, 10 липня, на 68-му році життя не стало Степана Юрчишина", — йдеться у повідомленні.

ФК "Карпати" | помер Степан Юрчишин

Обставини смерті футболіста наразі не розголошуються.

В Українській асоціації футболу у Telegram наголосили, що Юрчишин став "багаторічним символом цілої епохи львівського футболу".

"Футбольна родина України втратила людину, яка творила історію. Вічна пам’ять".

Парастас за Степаном Юрчишиним відбудеться 11 липня об 20:00 годині у львівському Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Охочі матимуть час попрощатися із легендою футболу до 23:00 години. Поховають Степана Юрчишина 12 липня у церкві села Керниця, похорон почнеться об 12:00.

Футболіст Степан Юрчишин і його головні досягнення

ФК "Карпати" | тренер Степан Юрчишин

Степан Юрчишин — радянський та український футболіст, вихованець СКА "Львів". Перший гол за клуб, який забив Юрчишин, був у товариському матчі між СКА "Львів" та "Карпатами" у 1977 році.

Найрезультативнішим у кар'єрі Степана Юрчишина як гравця видався чемпіонат 1979 року у Першій лізі: тоді йому вдалося забити 42 голи у 42 зіграних матчах, що стало рекордом ліги. Його так і ніхто не зумів перевершити.

У цьому ж сезоні "Карпати" змогли пробитися до вищої ліги, а самого Степана Юрчишина запросили до національної збірної СРСР. Цікаво, що у складі збірної він був єдиним представником із першої ліги.

У 1981 році Юрчишин грав за київське "Динамо", однак скоро повернувся до рідних "Карпат".

У 1992, 1999 та 2001 роках Юрчишин був головним тренером ФК "Карпати". Також він тренував ФК "Львів" — у 2008 році під його тренерством команда вирвалася до прем'єр-ліги.

Степан Юрчишин також тренував "Карпати-2" і з 2009 року був спортивним директором ФК "Карпати".

Нагадаємо, 3 липня у Daily Mail повідомили, що помер зірка ФК "Ліверпуль" Діогу Жота: загинув через два тижні після весілля.

Також 4 липня у ВВС розповіли, що незадовго до смерті Жота отримав пораду від лікарів.