Фатальна випадковість: Діого Жота незадовго до смерті отримав пораду від лікарів

28-річному Діогу Жоті, футболістові "Ліверпуля", який загинув в автокатастрофі разом зі своїм 26-річним братом Адре 3 липня, зробили невелику операцію, після якої рекомендували поки що відмовитися від подорожей літаками.

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Саме тому брати-футболісти планували повернутися в Ліверпуль до початку передсезонної підготовки по воді. Підготовка мала стартувати вже з 7 липня, пише ВВС.

Розслідувачі вважають, що Діогу їхав машиною з Порту, щоб сісти на пором із Сантандера на півночі Іспанії, звідки в Плімут і Портсмут на півдні Англії є поромні маршрути.

Дорогою вони потрапили в аварію після того, як у Lamborghini, у якому їхали футболісти, луснула шина під час обгону іншого авто на трасі А-52 в муніципалітеті Сернаділья в іспанській провінції Самора. Остання розташована недалеко від кордону з Португалією.

Після того, як лопнула шина, спорткар злетів з дороги в кювет. Водій і пасажир загинули на місці.

Цією ж дорогою Жота їхав на весілля зі своєю подругою дитинства і матір'ю його дітей Руге Кардозу два тижні тому.

Вдова Жоти показала кадри їхнього весілля після смерті чоловіка

У нього залишилося троє дітей — сини Денис і Дуарте, а дочка, ім'я якої не розголошують, народилася 2024 року.

У футболіста залишилося троє дітей Фото: Diogo Jota/Instagram

Жота забив 65 голів у 182 матчах за "Ліверпуль", допомагаючи їм виграти Кубок Англії і Кубок ліги у 2022 році, а також титул Прем'єр-ліги минулого сезону.

Раніше він грав за "Пасуш де Феррейра", "Атлетіко Мадрид", "Порту" і "Вулвергемптон", за які він забив 44 голи в 131 грі.

Останній матч Жоти був за Португалію у фіналі Ліги націй УЄФА проти Іспанії. Він забив 14 голів у 49 міжнародних матчах.

Брат Жоти, який загинув в авіакатастрофі, також був професійним футболістом — за португальський клуб другого дивізіону "Пенафіел".

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