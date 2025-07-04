Фатальная случайность: Диого Жота незадолго до смерти получил совет от врачей

28-летнему Диогу Жоте, футболисту "Ливерпуля", который погиб в автокатастрофе вместе со своим 26-летним братом Адре 3 июля, сделали небольшую операцию, после которой рекомендовали пока отказаться от путешествий самолетами.

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Именно поэтому братья-футболисты планировали вернуться в Ливерпуль к началу предсезонной подготовки по воде. Подготовка должна была стартовать уже с 7 июля, пишет ВВС.

Расследователи полагают, что Диогу ехал на машине из Порту, чтобы сесть на паром из Сантандера на севере Испании, откуда в Плимут и Портсмут на юге Англии есть паромные маршруты.

По дороге они попали в аварию после того, как у Lamborghini, в котором ехали футболисты, лопнула шина во время обгона другого авто на трассе А-52 в муниципалитете Сернадилья в испанской провинции Самора. Последняя расположена недалеко от границы с Португалией.

После того, как лопнула шина, спорткар слетел с дороги в кювет. Водитель и пассажир погибли на месте.

По этой же дороге Жота ехал на свадьбу со своей подругой детства и матерью его детей Руге Кардозу две недели назад.

Вдова Жоты показала кадры их свадьбы после смерти мужа

У него осталось трое детей – сыновья Денис и Дуарте, а дочь, имя которой не разглашается, родилась в 2024 году.

У футболиста осталось трое детей Фото: Diogo Jota/Instagram

Жота забил 65 голов в 182 матчах за "Ливерпуль", помогая им выиграть Кубок Англии и Кубок лиги в 2022 году, а также титул Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Ранее он играл за "Пасуш де Феррейра", "Атлетико Мадрид", "Порту" и "Вулверхэмптон", за которые он забил 44 гола в 131 игре.

Последний матч Жоты был за Португалию в финале Лиги наций УЕФА против Испании. Он забил 14 голов в 49 международных матчах.

Брат Жоты, погибший в авиакатастрофе, также был профессиональным футболистом — за португальский клуб второго дивизиона "Пенафиел".

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