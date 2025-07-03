Зірка ФК "Ліверпуль" Діогу Жота загинув у ДТП через два тижні після весілля (відео)

Знаменитий футболіст їхав у суперкарі Lamborghini разом зі своїм молодшим братом Андре. Обидва вони загинули в аварії. За попередніми даними, в автомобіля лопнула шина, він полетів у кювет і загорівся.

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Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у віці 28 років після того, як його Lamborghini вилетів з дороги на півночі Іспанії. Трагедія сталася всього через два тижні після того, як він одружився зі своєю коханою дитинства, пише Daily Mail.

Діого Жота загинув у ДТП разом із братом

Португальський нападник їхав у суперкарі разом зі своїм колегою-футболістом і молодшим братом Андре, 26 років, який також загинув в аварії.

Передбачають, що шина Lamborghini лопнула під час обгону на трасі А-52 у Сернадільї неподалік від Самори на північному заході Іспанії, недалеко від кордону з Португалією.

Суперкар з'їхав з дороги, перекинувся і загорівся. Аварія сталася рано вранці. Були викликані екстрені служби, але братів врятувати не вдалося.

"До оперативного центру 1-1-2 Кастилія і Леон надійшло кілька дзвінків із повідомленнями про дорожньо-транспортну пригоду на 65-му км траси А-52 в муніципалітеті Сернаділья, Самора. Повідомляється, що автомобіль потрапив в аварію і загорівся", — йдеться в заяві.

Жота щойно одружився з Рутою Кардозу, матір'ю його трьох дітей, і назвав себе найщасливішим чоловіком у світі, поділившись зворушливими кадрами з дня їхнього весілля у своєму останньому пості в Instagram 2 червня. У пари троє дітей: сини Денис і Дуарте, а дочка, ім'я якої не розголошують, народилася 2024 року.

Діого Жота одружився зі своєю коханою два тижні тому

Пара одружилася 22 червня в Порту, рідному місті футболіста. Учора Руте поділилася ще кількома фотографіями з весілля в пості в соціальних мережах і написала: "Моя мрія збулася". Жота відповів у коментарях: "Мені пощастило".

Аварія Lamborghini сталася на трасі A-52 у провінції Самора. Іспанська дорога є основним маршрутом, яким водії їдуть із північної Португалії в порти Сантандер і Більбао або на північний схід у бік Франції.

Екстрені служби регіону Кастилія і Леон підтвердили аварію і двох загиблих близько 12:35 ранку в четвер. Загибель Діогу й Андре підтвердила Португальська федерація футболу.

Глава організації Педру Проенка сказав: "Федерація футболу Португалії і весь португальський футбол повністю спустошені звісткою про загибель Діогу Жоти і Андре Сілви сьогодні вранці в Іспанії. Діогу Жота був не просто видатним гравцем, який виступив за збірну А на міжнародному рівні майже в 50 матчах, Діогу Жота був незвичайною особистістю, шанованою всіма товаришами по команді і суперниками".

Прес-служба ФК "Ліверпуль" офіційно підтвердила загибель Жоти.

"Футбольний клуб "Ліверпуль" наразі не буде давати подальших коментарів і просить поважати приватне життя сім'ї, друзів, товаришів по команді та працівників клубу Діогу й Андре, поки вони намагаються змиритися з неймовірною втратою", — ідеться в заяві.

Жота був частиною команди "Ліверпуль", яка перемогла в Прем'єр-лізі, у сезоні 2024/25, забивши шість голів у 26 матчах. Він також грав за збірну Португалії і допоміг їй виграти Лігу Націй минулого місяця, здобувши перемогу над суперниками з Іспанії по пенальті.

Діого Жота

Його брат грав за португальський клуб "Пенафіел" у нижчих дивізіонах.

Нагадаємо, знаменитий футболіст Кріштіану Роналду натякнув на свій відхід із саудівського футбольного клубу "Аль-Наср". Там уже підшукують йому заміну в ФК "Ліверпуль".

А у квітні 2025 року Кріштіану Роналду найняв нових охоронців і посилив охорону свого будинку в Ер-Ріяді. Футболісту почали погрожувати в соцмережах.