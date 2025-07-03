Звезда ФК "Ливерпуль" Диогу Жота погиб в ДТП через две недели после свадьбы (видео)

Знаменитый футболист ехал в суперкаре Lamborghini вместе со своим младшим братом Андре. Оба они погибли в аварии. По предварительным данным, у автомобиля лопнула шина, он улетел в кювет и загорелся.

Related video

Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет после того, как его Lamborghini вылетел с дороги на севере Испании. Трагедия произошла всего через две недели после того, как он женился на своей возлюбленной детства, пишет Daily Mail.

Диого Жота погиб в ДТП вместе с братом

Португальский нападающий ехал в суперкаре вместе со своим коллегой-футболистом и младшим братом Андре, 26 лет, который также погиб в аварии.

Предполагается, что шина Lamborghini лопнула во время обгона на трассе А-52 в Сернадилье недалеко от Саморы на северо-западе Испании, недалеко от границы с Португалией.

Суперкар съехал с дороги, перевернулся и загорелся. Авария произошла ранним утром. Были вызваны экстренные службы, но братьев спасти не удалось.

"В оперативный центр 1-1-2 Кастилия и Леон поступило несколько звонков с сообщениями о дорожно-транспортном происшествии на 65-м км трассы А-52 в муниципалитете Сернадилья, Самора. Сообщается, что автомобиль попал в аварию и загорелся", — говорится в заявлении.

Жота только что женился на Руте Кардозу, матери его троих детей, и назвал себя самым счастливым мужчиной в мире, поделившись трогательными кадрами дня их свадьбы в своем последнем посте в Instagram в 2 июня. У пары трое детей: сыновья Денис и Дуарте, а дочь, имя которой не разглашается, родилась в 2024 году.

Диого Жота женился на своей возлюбленной две недели назад

Пара поженилась 22 июня в Порту, родном городе футболиста. Вчера Руте поделилась еще несколькими фотографиями со свадьбы в посте в социальных сетях и написала: "Моя мечта сбылась". Жота ответил в комментариях: "Мне повезло".

Авария Lamborghini произошла на трассе A-52 в провинции Самора. Испанская дорога является основным маршрутом, по которому водители едут из северной Португалии в порты Сантандер и Бильбао или на северо-восток в сторону Франции.

Экстренные службы региона Кастилия и Леон подтвердили аварию и двух погибших около 12:35 утра в четверг. Гибель Диогу и Андре подтвердила Португальская федерация футбола.

Глава организации Педру Проэнка сказал: "Федерация футбола Португалии и весь португальский футбол полностью опустошены известием о гибели Диогу Жоты и Андре Силвы сегодня утром в Испании. Диогу Жота был не просто выдающимся игроком, выступившим за сборную А на международном уровне почти в 50 матчах, Диогу Жота был необыкновенной личностью, уважаемой всеми товарищами по команде и соперниками".

Пресс-служба ФК "Ливерпуль" официально подтвердила гибель Жоты.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" на данный момент не будет давать дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре, пока они пытаются смириться с невообразимой утратой", — сказано в заявлении.

Жота был частью победившей в Премьер-лиге команды "Ливерпуль" в сезоне 2024/25, забив шесть голов в 26 матчах. Он также играл за сборную Португалии и помог ей выиграть Лигу Наций в прошлом месяце, одержав победу над соперниками из Испании по пенальти.

Диого Жота

Его брат играл за португальский клуб "Пенафиел" в низших дивизионах.

Напомним, знаменитый футболист Криштиану Роналду намекнул на свой уход из саудовского футбольного клуба "Аль-Наср". Там уже подыскивают ему замену в ФК "Ливерпуль".

А в апреле 2025 года Криштиану Роналду нанял новых телохранителей и усилил охрану своего дома в Эр-Рияде. Футболисту начали угрожать в соцсетях.