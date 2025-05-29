Криштиану Роналду уходит из "Аль-Наср" и отказывается от зарплаты в 225 миллионов долларов

Знаменитый футболист Криштиану Роналду намекнул на свой уход из саудовского футбольного клуба. А в "Аль-Наср" уже подыскивают ему замену в ФК "Ливерпуль". Вероятно, в Саудовскую Аравию поедет Луис Диас.

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Об этом пишет Daily Mail.

Спортивные журналисты уверены, что Криштиану Роналду объявит об уходе из "Аль-Насра" сегодня, поскольку Роналду отверг новое предложение о контракте на 225 миллионов долларов в год, а заменить его хотят "лучшей звездой" Премьер-лиги – Луисом Диасом из ФК "Ливерпуль", контракт которого с футбольным клубом истекает в 2027 году.

Сам Криштиану Роналду намекнул на свой уход из ФК "Аль-Наср" несколько дней назад в социальных сетях, написав: "Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем". Пост появился после того, как "Аль-Наср" занял третье место в лиге.

Криштиану Роналду сам намекнул на свой уход из "Аль-Наср" Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Дальнейшие действия форварда пока неясны, но высказываются предположения, что он может оказаться в MLS, Бразилии, Турции, лиссабонском "Спортинге" или другом клубе Саудовской Аравии.

Говорят, что он был близок к согласованию условий нового контракта с "Аль-Насром" на 167 миллионов фунтов стерлингов в год (225 млн долларов), но сделка сорвалась, а его контракт истекает.

Несмотря на все его личные успехи на Ближнем Востоке — Роналду забил 99 голов за "Аль-Наср" с 2023 года — его присутствию там не хватает одного фундаментального маркера: трофея. Кубок арабских клубных чемпионов не считается главным трофеем.

Не исключено, что именно Луис Диас станет новой звездой клуба "Аль-Наср". А 40-летний Роналду полон решимости забить 1000 голов за свою карьеру, но для этого ему, возможно, понадобится два-три сезона регулярной игры, поскольку на данный момент у него 936 голов.

Есть предположения, что он может присоединиться к саудовскому сопернику "Аль-Насра" — "Аль-Хилялю", который примет участие в обновленном клубном чемпионате мира.

Ранее спортивные СМИ писали, что неназванный бразильский клуб сделал предложение Роналду. Вероятно, это "Ботафого" — один из четырех бразильских клубов, прошедших отбор на клубный чемпионат мира, и их тренер Ренату Пайва, похоже, был открыт для предложений, сказав, что не сможет отказать такой звезде, как Роналду.

"Роналду, даже в его возрасте, все еще машина по забиванию голов. В команде, которая создает шанс за шансом, он был бы хорош", - говорил Пайва.

Напомним, в апреле 2025 года Криштиану Роналду нанял новых телохранителей и усилил охрану своего дома в Эр-Рияде. Футболисту начали угрожать в соцсетях.

Также Фокус писал о том, на что Криштиану Роналду тратит свою баснословную зарплату, которая составляет 370 долларов в минуту.