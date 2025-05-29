Кріштіану Роналду йде з "Аль-Наср" і відмовляється від зарплати в 225 мільйонів доларів

Знаменитий футболіст Кріштіану Роналду натякнув на свій відхід із саудівського футбольного клубу. А в "Аль-Наср" уже підшукують йому заміну в ФК "Ліверпуль". Ймовірно, до Саудівської Аравії поїде Луїс Діас.

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Про це пише Daily Mail.

Спортивні журналісти впевнені, що Кріштіану Роналду оголосить про відхід з "Аль-Насра" сьогодні, оскільки Роналду відкинув нову пропозицію щодо контракту на 225 мільйонів доларів на рік, а замінити його хочуть "найкращою зіркою" Прем'єр-ліги — Луїсом Діасом із ФК "Ліверпуль", контракт якого з футбольним клубом закінчується у 2027 році.

Сам Кріштіану Роналду натякнув на свій відхід з ФК "Аль-Наср" кілька днів тому в соціальних мережах, написавши: "Цей розділ закінчено. Історія? Все ще пишеться. Вдячний усім". Пост з'явився після того, як "Аль-Наср" посів третє місце в лізі.

Кріштіану Роналду сам натякнув на свій відхід з "Аль-Наср" Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Подальші дії форварда поки незрозумілі, але висловлюються припущення, що він може опинитися в MLS, Бразилії, Туреччині, лісабонському "Спортингу" або іншому клубі Саудівської Аравії.

Кажуть, що він був близький до узгодження умов нового контракту з "Аль-Насром" на 167 мільйонів фунтів стерлінгів на рік (225 млн доларів), але угода зірвалася, а його контракт закінчується.

Попри всі його особисті успіхи на Близькому Сході — Роналду забив 99 голів за "Аль-Наср" з 2023 року — його присутності там бракує одного фундаментального маркера: трофея. Кубок арабських клубних чемпіонів не вважається головним трофеєм.

Не виключено, що саме Луїс Діас стане новою зіркою клубу "Аль-Наср". А 40-річний Роналду сповнений рішучості забити 1000 голів за свою кар'єру, але для цього йому, можливо, знадобиться два-три сезони регулярної гри, оскільки наразі у нього 936 голів.

Є припущення, що він може приєднатися до саудівського суперника "Аль-Насра" — "Аль-Хіляля", який візьме участь в оновленому клубному чемпіонаті світу.

Раніше спортивні ЗМІ писали, що неназваний бразильський клуб зробив пропозицію Роналду. Ймовірно, це "Ботафого" — один із чотирьох бразильських клубів, які пройшли відбір на клубний чемпіонат світу, і їхній тренер Ренату Пайва, схоже, був відкритий для пропозицій, сказавши, що не зможе відмовити такій зірці, як Роналду.

"Роналду, навіть у його віці, все ще машина із забивання голів. У команді, яка створює шанс за шансом, він був би хороший", — говорив Пайва.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Кріштіану Роналду найняв нових охоронців і посилив охорону свого будинку в Ер-Ріяді. Футболістові почали погрожувати в соцмережах.

Також Фокус писав про те, на що Кріштіану Роналду витрачає свою нечувану зарплату, яка становить 370 доларів на хвилину.