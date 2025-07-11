Творил историю: умер экс-тренер "Карпат" Степан Юрчишин, какие его самые большие достижения в футболе (фото)

10 июля на 68-м году оборвалась жизнь легенды украинского футбола Степана Юрчишина. В 1979 году он установил вечный рекорд советского футбола — забил в составе "Карпат" невероятные 42 гола в 42 матчах в первой лиге, и получил еще немало достижений.

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Степан Юрчишин стал одним из самых известных украинских и в частности львовских футболистов, оставив после себя значительное наследие в футболе и вообще украинском спорте. О его смерти сообщили на странице ФК "Карпаты" в Facebook 10 июля.

"Сегодня, 10 июля, на 68-м году жизни не стало Степана Юрчишина", — говорится в сообщении.

ФК "Карпаты"| умер Степан Юрчишин

Обстоятельства смерти футболиста пока не разглашаются.

В Украинской ассоциации футбола в Telegram отметили, что Юрчишин стал "многолетним символом целой эпохи львовского футбола".

"Футбольная семья Украины потеряла человека, который творил историю. Вечная память".

Парастас по Степану Юрчишину состоится 11 июля в 20:00 часов во львовском Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Желающие будут иметь время попрощаться с легендой футбола до 23:00 часов. Похоронят Степана Юрчишина 12 июля в церкви села Керница, похороны начнутся в 12:00.

Футболист Степан Юрчишин и его главные достижения

ФК "Карпаты"| тренер Степан Юрчишин

Степан Юрчишин — советский и украинский футболист, воспитанник СКА "Львов". Первый гол за клуб, который забил Юрчишин, был в товарищеском матче между СКА "Львов" и "Карпатами" в 1977 году.

Самым результативным в карьере Степана Юрчишина как игрока выдался чемпионат 1979 года в Первой лиге: тогда ему удалось забить 42 гола в 42 сыгранных матчах, что стало рекордом лиги. Его так и никто не сумел превзойти.

В этом же сезоне "Карпаты" смогли пробиться в высшую лигу, а самого Степана Юрчишина пригласили в национальную сборную СССР. Интересно, что в составе сборной он был единственным представителем из первой лиги.

В 1981 году Юрчишин играл за киевское "Динамо", однако скоро вернулся в родные "Карпаты".

В 1992, 1999 и 2001 годах Юрчишин был главным тренером ФК "Карпаты". Также он тренировал ФК "Львов" — в 2008 году под его тренерством команда вырвалась в премьер-лигу.

Степан Юрчишин также тренировал "Карпаты-2" и с 2009 года был спортивным директором ФК "Карпаты".

Напомним, 3 июля в Daily Mail сообщили, что умер звезда ФК "Ливерпуль" Диогу Жота: погиб через две недели после свадьбы.

Также 4 июля в ВВС рассказали, что незадолго до смерти Жота получил совет от врачей.