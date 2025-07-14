Клубный Чемпионат мира по футболу 2025: матч "Челси" — ПСЖ завершился с разгромным счетом (фото, видео)

Английский "Челси" и французский ПСЖ столкнулись в решающем матче Клубного чемпионата мира по футболу 2025 за звание чемпионов мира. Команды столкнулись на арене Мэт-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, игру посетил также президент США Дональд Трамп вместе с женой.

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Игра началась в 22:00 часов в воскресенье, 13 июля, и по итогам первого тайма уверенно лидировал английский "Челси". Фокус посмотрел трансляцию матча и рассказывает подробности.

Челси — ПСЖ: первый тайм: первый тайм

Игра стартовала с розыгрыша атаки на фланге, завершившейся подачей в руки Доннаруммы. "Челси" уже с первых минут активно "прессинговал" противника.

С 10 минуты матча французы пытались взять под контроль мяч и избегать от прессинга "Челси".

Первый гол состоялся на 22 минуте матча: Коул Палмер точным ударом в угол ворот вывел "Челси" вперед.

Коул Пармер отличился и на 32 минуте матча, оформив дубль.

В последующие минуты игроки "Челси" получили несколько "желтых" карточек. На 42 минуте ПСЖ разыграл угловой, однако все закончилось тем, что Дембеле выбил мяч за пределы поля.

43 минута принесла еще один гол в копилку "Челси": отличился Жоао Педро.

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу "Челси".

Челси — ПСЖ: второй тайм

Скриншот | второй тайм "Челси" — ПСЖ

Второй тайм игры начался около 23:20. "Челси" продолжал прессинговать противника, хотя и уже имел решительное преимущество в матче.

На трибунах во время трансляции показали президента США Дональда Трампа, который пришел на игру вместе с женой Меланией Трамп.

Арбитр добавил к основному времени еще 5 минут игры. Однако это ничего не изменило.

Решающий матч клубного ЧМ по футболу 2025 завершился разгромом: английский "Челси" одержал разгромную победу над французским ПСЖ со счетом 3:0.

Стоит отметить, что "Челси" один раз был победителем КЧМ — в 2021 году — и один раз проиграл в финале 2012 года. Зато ПСЖ играл в клубном чемпионате впервые.

Напомним, 11 июля в ФК "Карпаты" сообщили, что умерла легенда украинского футбола — тренер "Карпат" Степан Юрчишин.

Также 19 июня издание The Athletic рассказало, что звезду "Челси" Мудрика обвинили в употреблении допинга.