"Трамп Супермен": Білий дім опублікував фото президента у фантастичному костюмі
Білий дім розмістив у соцмережах зображення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, омолодивши його та вдягнувши у незвичний одяг. Зображення згенероване штучним інтелектом, який перетворив Трампа на героя коміксів Супермена.
Трамп в образі Супермена з'явився в акаунті X (Twitter) Білого дому близько 22 год (за часом Вашингтона) 10 липня. Бачимо фігуру американського президента, на якого натягнули синьо-червоно-жовтий костюм супергероя. Очільник США начебто стиснув кулаки, напружив м'язи та, ймовірно, летить вгору на тлі розмитого фону. Під зображенням — десяток слів, в яких перелічуються сподівання на президента.
У дописі адміністрації ідеться про те, що Трамп є уособленням надії, який показує вірний шлях Америці.
"Символ надії. Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп", — написав Білий дім.
Фото Трампа в образі Супермена отримало майже 4 млн переглядів, 26 тис. вподобайок, 9 тис. репостів та 11 тис. коментарів. Серед коментарів є інші зображення, згенеровані користувачами соцмереж. На деяких — знущаються з підтримки Ізраїлю. На інших — нагадують про скандал з "паперами Епштейна", в яких можуть ховатись таємниці президента і які раптом зникли: їх назвали "криптонітом Трампа". Позитивних реакцій не відшукалось.
На порталі Білого дому немає коментарів щодо зображення Трампа у костюмі Супермена.
Супермен — персонаж коміксів та серії блокбастерів. Це представник інопланетної цивілізації, якого дитиною закинули на Землю. Супермен володіє надлюдською силою, здатен розкрутити Землю у протилежний бік, бореться з силами зла, але при цьому має слабке місце — втрачає сили під дією таємничого мінералу "криптоніт".
Оригінальні фото Трампа — деталі
Адміністрація Білого дому у 2025 році вже публікувала інші оригінальні зображення Трампа. На одному з них американський президент був в одязі Папи Римського: у білій сутані, з митрою на голові та з хрестом на шиї. Політик сидить на позолоченому кріслі та підняв угору вказівний палець, наче на чомусь наголошуючи. Зображення з'явилось у травні, а у квітні Трамп заявив, що хотів би стати Папою Римським.
Інше незвичне фото Трампа — в образі ситха: він начебто тримає у руках червоний меч, стоячи на тлі прапора США. Ситх — персонаж всесвіту "Зоряних воєн", який протистояв воїнам добра — джедаям з синіми мечами, звернули увагу у соцмережах. Білий дім не пояснив, чому обрав негативного персонажа, але написав про боротьбу проти "лордів, убивць, наркобаронів, в'язнів та небезпечних бандитів".
У лютому з'явилось зображення Трампа в короні, яке начебто розмістили на обкладинці журналу Time. Зображення з'явилось після того, як президент США скасував рішення влади Нью-Йорка запровадити плату за в'їзд в центр міста. Підпис під фото, "Хай живе король", обурив громадян. Тим часом міністр транспорту заявив, що рішення мерії це "ляпас робітничому класу".
Нагадуємо, 10 липня медіа розповіли про плани Трампа запровадити санкції проти РФ, які мають вплинути на намір росіян вести війну в Україні