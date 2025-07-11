"Трамп Супермен": Білий дім опублікував фото президента у фантастичному костюмі

Білий дім розмістив у соцмережах зображення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, омолодивши його та вдягнувши у незвичний одяг. Зображення згенероване штучним інтелектом, який перетворив Трампа на героя коміксів Супермена.

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Трамп в образі Супермена з'явився в акаунті X (Twitter) Білого дому близько 22 год (за часом Вашингтона) 10 липня. Бачимо фігуру американського президента, на якого натягнули синьо-червоно-жовтий костюм супергероя. Очільник США начебто стиснув кулаки, напружив м'язи та, ймовірно, летить вгору на тлі розмитого фону. Під зображенням — десяток слів, в яких перелічуються сподівання на президента.

У дописі адміністрації ідеться про те, що Трамп є уособленням надії, який показує вірний шлях Америці.

"Символ надії. Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп", — написав Білий дім.

Оригінальні фото Трампа - президент США в образі Супермена Фото: Білий дім

Фото Трампа в образі Супермена отримало майже 4 млн переглядів, 26 тис. вподобайок, 9 тис. репостів та 11 тис. коментарів. Серед коментарів є інші зображення, згенеровані користувачами соцмереж. На деяких — знущаються з підтримки Ізраїлю. На інших — нагадують про скандал з "паперами Епштейна", в яких можуть ховатись таємниці президента і які раптом зникли: їх назвали "криптонітом Трампа". Позитивних реакцій не відшукалось.

Оригінальні фото Трампа - президент США в образі Супермена з прапором Ізраїлю Фото: X (Twitter) Оригінальні фото Трампа - президент США з нагадуванням про справу Епштейна Фото: X (Twitter)

На порталі Білого дому немає коментарів щодо зображення Трампа у костюмі Супермена.

Супермен — персонаж коміксів та серії блокбастерів. Це представник інопланетної цивілізації, якого дитиною закинули на Землю. Супермен володіє надлюдською силою, здатен розкрутити Землю у протилежний бік, бореться з силами зла, але при цьому має слабке місце — втрачає сили під дією таємничого мінералу "криптоніт".

Оригінальні фото Трампа — деталі

Адміністрація Білого дому у 2025 році вже публікувала інші оригінальні зображення Трампа. На одному з них американський президент був в одязі Папи Римського: у білій сутані, з митрою на голові та з хрестом на шиї. Політик сидить на позолоченому кріслі та підняв угору вказівний палець, наче на чомусь наголошуючи. Зображення з'явилось у травні, а у квітні Трамп заявив, що хотів би стати Папою Римським.

Оригінальні фото Трампа - президент США в образі Папи Римського Фото: Truth Social / Donald Trump

Інше незвичне фото Трампа — в образі ситха: він начебто тримає у руках червоний меч, стоячи на тлі прапора США. Ситх — персонаж всесвіту "Зоряних воєн", який протистояв воїнам добра — джедаям з синіми мечами, звернули увагу у соцмережах. Білий дім не пояснив, чому обрав негативного персонажа, але написав про боротьбу проти "лордів, убивць, наркобаронів, в'язнів та небезпечних бандитів".

Оригінальні фото Трампа - президент США в образі ситха

У лютому з'явилось зображення Трампа в короні, яке начебто розмістили на обкладинці журналу Time. Зображення з'явилось після того, як президент США скасував рішення влади Нью-Йорка запровадити плату за в'їзд в центр міста. Підпис під фото, "Хай живе король", обурив громадян. Тим часом міністр транспорту заявив, що рішення мерії це "ляпас робітничому класу".

Оригінальні фото Трампа - президент США в короні Фото: Twitter/The White House

Нагадуємо, 10 липня медіа розповіли про плани Трампа запровадити санкції проти РФ, які мають вплинути на намір росіян вести війну в Україні