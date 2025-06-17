Супермен у небезпеці. Справжній криптоніт може стати секретом "світлого майбутнього" Землі (фото)

Дослідники стверджують, що реальна версія інопланетного матеріалу, здатного вбити Супермена, може мати дивовижні переваги для нашої планети в майбутньому. Ба більше, він може відкрити перспективи "зеленого майбутнього" Землі.

Related video

У фільмах і коміксах криптоніт — головна слабкість Супермена, що позбавляла його сил. Цей зелений інопланетний матеріал виник на Криптоні та випромінює унікальне отруйне випромінювання, яке може послабити й навіть убити Супермена. Звісно, криптоніт — повністю вигаданий матеріал, що належить до галузі наукової фантастики. Але тепер учені вважають, що на Землі дійсно існує його аналог і він може виявитися корисним для майбутнього планети, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Криптоніт Землі

За словами вчених з Музею природної історії в Лондоні, реальна версія вигаданого криптоніту може мати дивовижні переваги на нашій планеті. На відміну від вигаданого інопланетного матеріалу, ядарит білий і порошкоподібний, не випускає випромінювання і родом із Сербії, а не з космосу.

Ядарит — рідкісний, але перспективний літійвмісний мінерал, уперше виявлений понад 20 років тому, утворений як "інгредієнти торта, з'єднані в точному порядку". Вчені вважають, що незабаром він може стати рушійною силою переходу Європи до глобальної революції електромобілів, оскільки двигуни внутрішнього згоряння замінюються акумуляторами.

Виявлення ядариту

За словами геолога з Музею природної історії, доктора Робіна Армстронга, ядарит був вперше виявлений у Сербії 2004 року гірничодобувною корпорацією Rio Tinto, але навіть геологи спочатку не були впевнені, що це таке.

Три роки потому матеріал був офіційно описаний групою, до якої входили вчені Музею природничо-історичної історії Кріс Стенлі та Майк Рамсі. У той час порівняння вчених із базою даних усіх наявних відомих мінералів довело, що ядарит абсолютно унікальний. Вчені також вважають, якщо людство навчиться добувати ядарит, матеріал може мати величезний потенціал.

Експерти були здивовані тим, що хімічна формула матеріалу насправді була схожа, але не ідентична, до формули, винайденої для криптоніту у фільмі 2006 року "Повернення Супермена". У фільмі вигадана формула — "гідроксид борсилікату натрію літію з фтором" — написана на скриньці з криптонітом, вкраденому заклятим ворогом Супермена. Цей збіг привернув увагу ЗМІ 2007 року, але майже два десятиліття потенціалу ядариту все ще не реалізовано.

Ядарит поки що був знайдений тільки в одному місці на Землі Фото: Nature Geoscience

Дуже рідкісний матеріал для Землі

Цікаво, що ядарит досі був знайдений тільки в одному місці на планеті — в сербському басейні Ядар, від якого мінерал і отримав назву. Але його знайшли в такій кількості, що якби його видобули, він міг би стати джерелом зеленої революції.

Відомо, що ядарит містить велику кількість бору і літію, які є відносно рідкісними й "промислово важливими елементами". Бор використовується в добривах і термостійкому склі для смартфонів, а також у матеріалах для вітряних електростанцій і сонячних панелей. Тим часом літій є ключовим компонентом у літій-іонних акумуляторах електромобілів.

Якщо ядарит у басейні Ядар буде видобуто, він, як вважають вчені, зможе виробляти літій і забезпечить до 90% квоти електромобілів у Європі. Відомо, що для утворення ядарит має пройти рідкісний набір геологічних етапів в особливих умовах, включно з багатими на луг озерами, багатим на літій вулканічним склом і перетворенням глинистих мінералів на кристалічні структури.

За словами мінералога з Музею природної історії Франческо Путцолу, вони виявили, що, якщо мінеральні інгредієнти не зовсім відповідні, якщо умови надто кислі або надто холодні, ядарит не утворюється. Ба більше, критерії для утворення матеріалу настільки точні, що вчені раніше не зустрічали їхнього відтворення де-небудь ще на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ще одне велике джерело "рідкого золота".