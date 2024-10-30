Розробка гігантського родовища літію на Землі: видобуток дозволили, але є проблема (фото)

Літієва шахта безумовно допоможе перейти до зеленої економіки, але вона також створює пастку для екологів.

Related video

Раніше вчені заявили про виявлення найбільшого родовища літію на південному заході Невади. Згідно з оцінками, тут зберігається величезна кількість матеріалу, якого вистачить для живлення 50 мільйонів електромобілів. 24 жовтня Бюро з управління земельними ресурсами США дало остаточне схвалення Ioneer Ltd, австралійському виробнику літію-бору, на будівництво літій-борної шахти, але вчені стурбовані, пише IFLScience.

Учені стурбовані тим, що будівництво нової величезної шахти в Неваді загрожує існуванню рідкісної польової квітки. У результаті місцева влада та екологи зіткнулися з дилемою: літій надзвичайно важливий для відмови від використання викопного палива, але водночас загрожує і без того крихкій екосистемі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що літій позиціюється як важливий метал для зеленого переходу, оскільки є ключовим компонентом літій-іонних акумуляторів, що живлять смартфони, ноутбуки та електромобілі. Нині світ вкрай повільно, але все ж таки відходить від використання викопного палива, а тому глобальний попит на метал стрімко зростає.

Відомо, що наразі на ринку літію домінують Австралія, Чилі та Китай, проте США також намагається зміцнити свої позиції — уряд дедалі частіше підтримує дослідження з пошуку родовищ літію, і пошуки вже увінчалися деяким успіхом.

Водночас видобуток літію пов'язаний з низкою екологічних та етичних небезпек. Екологи стверджують, що будівництво шахти в Неваді призведе до зникнення рідкісної дикої квітки гречиха Тієма — на жаль, рослина трапляється лише в зоні передбачуваної ділянки та вже перебуває в уразливому становищі.

Гречка Тієма — це вид квітучої рослини, який можна зустріти тільки в хребті Сільвер-Пік округу Есмеральда, штат Невада Фото: Center for Biological Diversity

Крім того, вчені вважають, що будівництво рудника може вплинути на хребет Сільвер-Пік — життєво важливе джерело води для місцевого біорізноманіття. Зазначимо, що хребет також є священним місцем для народу західних шошонів. До слова, Центр біологічного різноманіття раніше висловлював ці побоювання, але федеральний уряд вирішив просунути плани незважаючи ні на що.

За словами директора Великого басейну в Центрі біологічного різноманіття Патріка Доннеллі, світові справді необхідний літій для енергетичного переходу і стримування антропогенної зміни клімату, але він, на жаль, не повинен коштувати світу вимирання одного з видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ще одне велике джерело "рідкого золота".