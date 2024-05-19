Скарби Землі в стічних водах: учені виявили ще одне велике джерело "рідкого золота"

Геологи виявили нове величезне родовище літію, що ховалося в надрах планети останні 400 мільйонів років.

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Золота лихоманка в США закінчилася майже два століття тому, проте тепер країна опинилася за крок від літієвої лихоманки. Попит на цей метал стрімко зростає, а тому урядові геологи відчайдушно поспішають з'ясувати, де в надрах Землі ховаються джерела цього дорогоцінного елемента, пише Science Alert.

У вересні минулого року вчені виявили найбільше родовище літію у світі, заховане в стародавньому супервулкані США. У новому дослідженні вчені виявили ще один резервуар, наповнений літієм, розташований на іншому кінці країни. Учені вважають, що він може покрити майже половину потреб країни в цьому металі.

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Величезне родовище весь цей час було заховане в стічних водах газової промисловості Пенсільванії. Пенсільванія розташована на жилі осадових порід, відомій як сланці Марцеллус, багатій на природний газ. Геологічна основа утворилася майже 400 мільйонів років тому внаслідок вулканічної активності й містить літій із вулканічного попелу.

За словами дослідника Національної лабораторії енергетичних технологій у Пенсільванії Джастіна Маккі, протягом тривалого мільйонів років глибокі ґрунтові води розчиняли літій у місцевих породах. Простими словами, саме ґрунтові води, по суті, "розробляли надра".

У своїй роботі Маккі з колегами виявили, що в стічних водах, які виходять із глибини внаслідок гідророзриву, містили "дивовижну кількість літію". Спочатку вчені навіть не підозрювали, про яку кількість запасів металу йдеться.

Зазначимо, що завдяки своєму розташуванню Пенсильванія стала провідним штатом у спірній діяльності з гідророзриву. Проблема полягає в тому, що ця промисловість спричиняє численні проблеми довкілля та здоров'я.

Гідророзрив передбачає буріння в землі L-подібної форми, щоб закачувати воду вниз, витісняючи глибші речовини, зокрема газ та інші корисні копалини. Однак нове дослідження Маккі з колегами показує, що очищення та повторне закачування нафтогазових родовищ насправді може призвести до втрати дорогоцінного літію. Вчені наполягають, що є ефективніший спосіб використовувати ці відходи.

Команда вважає, що сланець Марцеллус має здатність "забезпечувати значний видобуток літію в доступному для огляду майбутньому". Простими словами, доти, доки триватиме гідророзрив. Якщо вченим вдасться витягти зі стічних вод хоча б помірну кількість літію, це, згідно з підрахунками команди, зможе задовольнити майже половину поточного попиту країни.

Учені визнають, що результати їхньої роботи здаються перспективними, проте потенційний вплив вилучення літію зі стічних вод гідророзриву все ще не вивчено. Ба більше, це буде можливо лише в тому разі, якщо гідророзрив продовжиться. А він, зі свого боку, може завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю місцевих жителів.

Згідно з прогнозами дослідників, у найближчі десятиліття світовий попит на літій, імовірно, збільшиться на 400%. Проте вчені досі не знають, чи зможемо ми задовольнити цей попит і якими будуть наслідки.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше джерело "рідкого золота" оцінюється в 540 млрд доларів.