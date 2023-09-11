Скарби в надрах Землі. Стародавній супервулкан у США приховує найбільше родовище літію

Дослідники вважають, що кальдера гігантського вулкана має найбільшу концентрацію літію, ніж будь-яке інше місце на Землі.

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Сьогодні літій — це "рідке золото" для автовиробників. Він широко використовується для виготовлення акумуляторів електромобілів, а тому дослідники вважають, що вже до 2040 року для задоволення попиту на цей матеріал буде потрібно близько мільйона його тонн, пише Science Alert.

Нове дослідження припускає, що неймовірні запаси літію заховані в кальдері Макдеміта — супервулкана, розташованого на кордоні Невади й Орегону. Автори дослідження вважають, що тут ховаються загалом від 20 до 40 мільйонів метричних тонн, що є найбільшим родовищем літію на всій планеті.

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Зазначимо, що це дослідження отримало фінансування від гірничодобувної компанії, а тому його результати й подальші плани з видобутку м'якого сріблястого металу все ще викликають суперечки серед учених. Багато дослідників, захисників навколишньої природи, власники місцевих ранчо та представники корінних народів стурбовані цією знахідкою і побоюються, що уряд може схвалити план видобутку копалин.

Дослідники зазначають, глобальне прагнення знайти більше літію може мати серйозні негативні наслідки як для природи, так і для людей. Виробництво літію може зруйнувати екосистеми, виснажити ґрунтові води й виробити масу відходів. Зокрема, під час виробництва акумуляторів також спалюється викопне паливо.

Останній огляд дослідників показав, що найпівденніший край кальдери, зокрема перевал Такер, містить найбільші концентрації літію в регіоні.

Команда вчених із Університету Орегону та новозеландського дослідницького інституту GNS Science дійшла висновку, що близько 16 мільйонів років тому під час виверження стародавнього супервулкана гаряча рідка магма тут ринула через тріщини та збагатила глинистий ґрунт літієм. Більша частина глини кальдери називається смектитом магнію, який є відомим джерелом літію в усьому світі.

Дослідники виявили ближче до найпівденнішого краю кальдери незвичайний тип глини, званий ілітом, який особливо багатий на літій. Автори дослідження вважають, що ця "гаряча точка" є результатом нового сплеску магми після того, як стародавнє озеро кальдери висохло.

Передбачається, що за цим наступила реакція, яка замінила літій-смектит в озерних відкладеннях ще багатшим на літій-іллітовий глинистий шар. Однак це спостерігається лише біля перевалу Такер, але не по всій кальдері.

Раніше Фокус писав про те, що батареї заряджатимуться ще швидше: вчені навчилися ефективніше переміщати іони літію.